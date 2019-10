Red Dead Redemption 2 z pierwszym zwiastunem na PC

Produkcja studia Rockstar Games będzie wyglądać obłędnie na naszych PC-tach.

Red Dead Redemption 2 już przy okazji zeszłorocznej premiery na konsolach PlayStation 4 i Xbox One oczarowało graczy i recenzentów znakomitą oprawą audio-wizualną. Studio Rockstar po miesiącach plotek i "przecieków" ogłosiło niedawno, że ich przebój zawita również na PC-ty. Według wcześniejszych zapowiedzi twórców, nowa wersja gry będzie przede wszystkim mogła liczyć na ulepszoną oprawę graficzną z teksturami wysokiej rozdzielczości, wsparciem dla HDR i rozdzielczością 4K na czele.

Jak Red Dead Redemption 2 na PC prezentuje się w akcji, możemy przekonać się dzięki właśnie opublikowanemu zwiastunowi, który nie pozostawia wątpliwości co do tego, na której platformie gra będzie wyglądać najlepiej.

Zwiastun choć krótki, to powoduje, że w świecie Red Dead Redemption 2 można się zakochać. Warto przypomnieć, że PC-towa wersja gry to nie tylko lepsza grafika. Do produkcji zawita również nowa zawartość. Gracze mogą liczyć m.in. na dodatkowe zadania, wyzwania, bronie czy wierzchowce. Jeśli zastanawiacie się czy wasz PC "udźwignie" Red Dead Redemption 2, to wymagania sprzętowe gry możecie sprawdzić tutaj.

Red Dead Redemption 2 zadebiutuje na PC już 5 listopada tego roku. Nieco później - 19 listopada, produkcja studia Rockstar Games zawita również na konsolę Google Stadia.