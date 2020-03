Red Magic 5G - pierwszy w historii smartfon z odświeżaniem 144 Hz!

Zgodnie z zapowiedzią, nubia zaprezentowała swój gamingowy smartfon Red Magic 5G. No i to naprawdę bardzo mocne urządzenie!

Nubia zaprezentowała nowy smartfon gamingowy podczas prezentacji online. Flagowiec Red Magic 5G to wyświetlacz AMOLED 6,65", pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie ekranu wynosi 144Hz, co wysuwa go przed konkurencję w tym segmencie, czyli modele iQOO 3 5G oraz Black Shark 3, mające odpowiednio 60 i 90 Hz. Zwraca tez uwagę wysoki współczynnik próbkowania dotykowego - nie jest to co prawda 300Hz, zapowiadane w przeciekach, ale i tak mamy mocne 240 Hz. Pod obudową znajduje się procesor Snapdragon 865 z układem graficznym Adreno 650, korzystający z maksymalnie 16GB pamięci LPDDR5 RAM. Na dane użytkownika przewidziano 128 lub 256GB pamięci UFS 3.0.

Nubia Red Magic 5G korzysta z autorskiego systemu chłodzenia - ICE 3.0. Jednym z jego elementów jest wiatraczek, osiągający do 15 000 obrotów na minutę. Na plecach urządzenia mamy trzy obiektywy - główny 64Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, a także makro 2 Mpix. Z przodu znajduje się jeden - 8 Mpix. Telefon zasila bateria 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 55W. Ma zapewnić pełne naładowanie baterii od 0 do 100% w czasie poniżej 40 minut. Telefon działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką Redmagic OS.

A za ile to wszystko? W przeliczeniu z juanów, ceny prezentują się następująco:

8GB+128GB: ok. 2115 zł

12GB+128GB: ok. 2290 zł

12GB+256GB: ok. 2452 zł

16GB+256GB: ok. 2785 zł.

Trzeba przyznać, że bardzo przystępnie - zwłaszcza w porównaniu z flagowcami. Niestety, nie podano daty globalnej premiery urządzeina.

Źródło: PlayfulDroid