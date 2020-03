Red Magic 5G z próbkowaniem dotykowym 300 Hz

Red Magic 5G, czyli gamingowy smartfon marki Nubia, coraz bliżej, a jej szef zdradza kolejne dwa szczegóły - próbkowanie dotykowe oraz mikrofon.

Przypominamy, że już za trzy dni, 12 marca, nubia Red Magic 5G zostanie zaprezentowana oficjalnie. Wiemy, że ma mieć procesor Snapdragon 865, do 16GB pamięci RAM LPDDR5, pamięć UFS 3.0 oraz dwuzakresowe 5G. Jednym z wielu mocnych elementów specyfikacji jest odświeżanie ekranu, wynoszące 144 Hz, inne to autorski system aktywnego chłodzenia, bateria 4400 mAh czy obiektyw głównya paratu tylnego - 64 Mpix, sensor Sony IMX686. Szef marki nubia, Ni Fei, ostatnio pokazał nagrania wideo w trybie Slow Door, a dzisiaj informuje o wysokim próbkowaniu dotykowym. Ma ono wynosić 300 Hz, co przełoży się na płynność działania i zlikwiduje do minimum lagi pomiędzy dotknięciem przycisków na ekranie, a odpowiednią reakcją w grze.

Mikrofon dedykowany grom został umieszczony z lewej strony urządzenia, pomiędzy dolnym a górnym mikrofonem telefonicznym. Dlatego głos gracza będzie przez niego transmitowany również dobrze, niezależnie od położenia urządzenia. Oczywiście znajdzie to zastosowanie tam, gdzie można rozmawiać podczas zabawy, a więc np. w grach online. Ponieważ do premiery tego smartfona gamingowego nie pozostało już dużo czasu, Ni Fei raczej już nas niczym nowym nie zaskoczy - ale kto wie, jakiego jeszcze asa w rękawie trzyma nubia?

Źródło: GSM Arena