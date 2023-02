Red Rose – mordercza aplikacja będzie straszyć w 2. sezonie? Sprawdzamy plany Netflixa

Wciągnęła Was opowieść o złośliwej apce, która zadręcza swoich posiadaczy czymś więcej niż tylko powiadomieniami o aktualizacjach? Jeśli tak, przekonajcie się, czy Netflix szykuje 2. sezon serialu Red Rose.

Red Rose – strachy ze smarftona

Nowy brytyjski serial twórców Sex Education koncentruje się na technologii, która stanowi organiczną część współczesnego życia, a szczególnie dużą rolę odgrywa w funkcjonowaniu młodych ludzi. W Red Rose ma ona jednak mroczne oblicze – aplikacja, która robi karierę wśród nastolatków, zaczyna siać bowiem prawdziwe spustoszenie w ich życiach.

Gdy Rochelle pobiera apkę, wydaje się, że będzie ona sposobem na urozmaicenie jej życia i podniesienie społecznego statusu. Jak się jednak okazuje, tytułowa Czerwona Róża to elektroniczny szantażysta bez skrupułów, który doprowadza do śmierci jednego z bohaterów. Przerażone nastolatki postanawiają w końcu skasować dziwną aplikację, jednak zakończenie pierwszego sezonu serialu ma charakter otwarty – apka znów pojawia się wśród młodych ludzi, lecz tym razem w Japonii. Czy to oznacza, że serial zyska kontynuację?

Czy powstanie 2. sezon serialu?

Choć Red Rose trafiło w Polsce do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali Netflixa, ogólnie serial zbiera mieszane opinie. Krytycy chwalą produkcję za kreatywne ujęcie tematu współczesnej technologii, niepokojącą atmosferę i podjęcie ważnych zagadnień społecznych. Widzowie wydają się nastawieni mniej entuzjastycznie – w serwisie Rotten Tomatoes serial zebrał jedynie 55% pozytywnych ocen.

Fabularnie, furtka do 2. sezonu jest całkiem szeroko otwarta. Decydujący głos w sprawie kontynuacji będą jednak miały wyniki oglądalności. Czy Red Rose przyciągnęło wystarczającą dla Netflixa liczbę widzów? I co jeszcze ważniejsze, czy kolejny sezon będzie w stanie przykuć uwagę publiczności? Tego na razie nie wiemy – decyzję w sprawie przedłużenia serialu władze serwisu zapewne podejmą dopiero za kilka tygodni.

