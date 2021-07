RedRoad – wysokiej jakości produkcja to podstawa

Coraz popularniejsza w Polsce marka RedRoad ujawnia, na czym koncentruje się podczas produkcji takich sprzętów, jak RedRoad V17. Dbałość o szczegóły robi wrażenie.

Spis treści

Choć RedRoad jest stosunkowo nową firmą, założoną w 2017 roku, to nie należy jej lekceważyć. Pracujący tam zespół specjalistów zdążył już udowodnić, że tworzone przez nich sprzęty mogą pochwalić się funkcjonalnością i jakością, czego dowodem jest rosnąca popularność marki wśród konsumentów.

Źródło: RedRoad

Prawda jest taka, że nawet najlepszy projekt może zakończyć się katastrofą, jeśli zostanie zrealizowany w niskiej jakości produkcji. Właśnie dlatego RedRoad kładzie nacisk na jej wysoką jakość, aby zapewnić solidne, eleganckie, trwałe i przyjazne dla użytkownika urządzenia gospodarstwa domowego. Podobnie jak wcześniejsze produkty, również nadchodzący, bezprzewodowy odkurzacz RedRoad V17 jest przykładem wysokich standardów RedRoad w zakresie doboru materiałów, projektowania wyglądu oraz procesu produkcyjnego.

RedRoad V17 i HEPA

Wysoka jakość wykonania pozwala RedRoad V17 na jeszcze lepsze osiągi, w bardziej przystępnej cenie. Odkurzacz oferuje dwa filtry HEPA, a dzięki przemyślanej konstrukcji kanału powietrznego, wlot HEPA wyłapuje mikrocząsteczki, dzięki czemu nie blokują one silnika. Co więcej, w skład filtru wchodzi węgiel aktywny H13, który powoduje, że wydalane powietrze jest czystsze niż to, którym oddychamy na co dzień. Dla porównania, Dyson ma bardziej tradycyjny kanał powietrzny i pojedynczy filtr HEPA.

Ciekawym i miłym dodatkiem jest fakt, że podczas składania zamówienia na zakup RedRoad V17 możemy wybrać kolor wykończenia filtra. Widoczna końcówka elementu w ulubionym kolorze sprawi, że sprzęt będzie bardziej spersonalizowany pod kątem naszych upodobań estetycznych. Warto także zwrócić uwagę na długą żywotność baterii, nawet do 60 min, a także odłączaną baterię zatrzaskową. Ssanie o mocy 155AW, podwójna szczotka rolkowa, wspomniane filtry HEPA oraz konstrukcja pojemnika na zanieczyszczenia sprawiają natomiast, że kurz się nie wydostaje i pozostaje tam, gdzie jego miejsce.

Wysokiej jakości materiały

Wybór materiału ma fundamentalne znaczenie dla produkcji. Pod ścisłą kontrolą jakości RedRoad używany jest tylko najlepszy materiał, często o standardzie produkcji lotniczej lub medycznej. Na etapie projektowania, inżynierowie RedRoad zdecydowali się wykorzystać w konstrukcji dobrej jakości materiał PC o wysokiej przepuszczalności światła (często używany w soczewkach optycznych), co pozwoliło uzyskać atrakcyjny, „kryształowy” wygląd produktów firmy. Co więcej, zabieg ten pozwolił uzyskać nie tylko pozytywny efekt wizualny urządzeń, z najnowszym V17 włącznie, ale także odporność na zarysowania.

Atrakcyjny design

Dobrej jakości materiały to nie wszystko, a podczas tworzenia sprzętów RedRoad równie istotny jest ich atrakcyjny wygląd, uwzględniający także kolorystykę. Zamiast tradycyjnej metody, bazującej na komputerowych schematach kolorów, RedRoad postanowił oprzeć się przy wyborze barw na danych badawczych zebranych w wielu krajach.

W ich ramach, za pomocą smartfonów sprawdzono liczne zestawy kolorystyczne, które zostały przetestowane pod względem popularności oraz stopnia estetyki i tym sposobem opracowano nowe, modułowe schematy kolorów. Przy okazji estetyki i materiałów należy zaznaczyć, że powłoka zastosowana w bezprzewodowym odkurzaczu RedRoad V17 jest ekologiczna i pochodzi od PPG i Musashi.

Dobre formy to dobry produkt

Można śmiało powiedzieć, że forma jest matką produkcji, a ich precyzyjność odpowiada za ostateczną jakość całego procesu. Powszechnie akceptowany błąd w precyzji formy mieści się w granicach 30 μm, ale RedRoad wymaga, aby odchylenie to było utrzymywane w granicach 10 μm. Tak też było w trakcie produkcji bezprzewodowego odkurzacza RedRoad V17, mimo że kosztuje to miliony dolarów.

Wyższa precyzja dopasowania części zapewnia doskonały wygląd, silniejsze ssanie i niższy poziom hałasu, ponieważ płynniejsze dopasowanie może zmniejszyć tarcie, rezonans oraz ryzyko potencjalnego wycieku. Dobry produkt to wynik czasu, inwestycji i doświadczenia.

Tyle i jeszcze więcej

Choć powyższe standardy robią wrażenie, to RedRoad ma jeszcze wyższe wymagania względem tzw. części specjalnych urządzeń. Należą do nich m.in. zbiornik na wodę, a także części uszczelniające odkurzacza, nawilżacza i żelazka elektrycznego, które są montowane przez doświadczonego technika w celu zapewnienia wysokiej precyzji. Następnie wykonywane są dwa testy jakości uszczelnienia, aby upewnić się, że części rdzenia nie ulegną uszkodzeniu przez co najmniej 10 lat. Choć zatrudnianie pracowników fizycznych, biorących udział w poszczególnych etapach przedsięwzięcia oznacza wzrost kosztów, to przekłada się to na lepszą jakość produkowanych sprzętów.

Przyzwoity produkt jest jak przyzwoity człowiek, który sprawia, że świat staje się lepszym miejscem, a wszystkim żyje się lepiej i właśnie dlatego, RedRoad produkuje tylko eleganckie, trwałe oraz przyjazne dla użytkownika urządzenia gospodarstwa domowego.