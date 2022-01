Redakcyjne podsumowanie roku 2021 - sprawdź, co zapadło w naszą pamięć!

Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie roku 2021. Każdy dziennikarz PCWorld wskazał najważniejszy produkt i najważniejsze wydarzenie minionych 12 miesięcy. Chwila na refleksję przyniosła nam kilka ciekawych rezultatów, a poszczególne opinie mogą Was trochę zaskoczyć.

Produkt Roku 2021

Bang & Olufsen Beoplay HX

Firma Bang & Olufsen znana jest z produkcji urządzeń audiowizualnych najwyższej klasy. Z jej rozwiązań korzysta m.in. marka HP, która umieszcza głośniki tego producenta w swoich laptopach. W 2021 roku otrzymaliśmy od tej firmy zupełnie nowy produkt w postaci słuchawek nausznych z funkcją aktywnej redukcji hałasu - Beoplay HX. Słuchawki te szybko okazały się strzałem w dziesiątkę i skradły serca oraz uszy wielu recenzentom na całym świecie.

Pomimo nieco zaporowej ceny w Polsce (2299 zł) oraz małych niedogodności względem konstrukcji czy łączności, jakość wykonania słuchawek, ich wydajność oraz dostępne funkcje są bardzo zadowalające. Można śmiało zgodzić się z tym, o czym zapewnia nas producent - brzmienie i komfort tego urządzenia jest na bardzo wysokim poziomie. Nie da się również ukryć, że Beoplay HX są po prostu ładne, a kolor antracytowej czerni nadaje elegancji całości.

Na plus zaliczyć można także pojemną baterię, która wystarcza na wiele godzin ciągłej pracy. Doceniona przez użytkowników z pewnością zostanie także możliwość podłączenia słuchawek do urządzenia za pomocą dodatkowych złącz USB typu C i minijack 3,5 mm.

Co prawda, w sieci można znaleźć tańsze słuchawki o podobnej konstrukcji i pozornie oferujące zbliżony zestaw funkcji oraz parametrów. Należy jednak pamiętać, że Bang & Olufsen to marka sama w sobie i z pewnością, nawet po krótkim kontakcie z Beoplay HX, nikt nie będzie miał wątpliwości, że sprzęt tej firmy jest wart każdej złotówki.

Wydarzenie Roku 2021

Globalna awaria Facebooka, Messengera i Instagrama

Jednym z najbardziej szczególnych, ale jednocześnie negatywnych wydarzeń 2021 roku była globalna awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Sytuacja, która miała miejsce na początku października, dość konkretnie sparaliżowała cały świat.

Kilka godzin bez dostępu do najpopularniejszych serwisów społecznościowych oraz komunikatorów online sprawiło, że Internet zamarł w ciszy.

Temu wydarzeniu towarzyszyło również wiele teorii spiskowych, wycieków informacji oraz niesprzychylnych komentarzy ze strony byłych pracowników Facebooka. Na wskutek tego, Mark Zuckerberg, twórca Facebooka i obecny dyrektor generalny Meta Platforms, spotkał się z dodatkową falą krytyki i nowymi zarzutami, które tylko wzmocniły jego niedawne potyczki z wymiarem sprawiedliwości.

Media zwracały również uwagę, że awaria ta miała miejsce po wywiadzie w stacji CBS. Podczas tego wywiadu, Francis Haugen, była pracownica Facebooka, ujawniła niepokojące informacje o działalności swojego byłego pracodawcy. Zarzucała ona Facebookowi, że firma ta stawiała zysk ponad odpowiedzialnością społeczną.

Co więcej, w oparciu o raport agencji Bloomberg, październikowa awaria Facebooka i Messengera znacznie wpłynęła na status majątkowy Marka Zuckerberga. Jego majątek osobisty zmniejszył się w zaledwie kilka godzin o prawie siedem miliardów dolarów. Sytuacja ta sprawiła, że spadł on w zestawieniu najbogatszych ludzi na świecie o jedno miejsce w dół.

Produkt Roku 2021

Głośnik LG GP9

Odkąd do moich rąk trafił głośnik gamingowy LG GP9 towarzyszy mi praktycznie każdego dnia. Zastosowane w nim technologie sprawiają, że jakość dźwięku zadowoli nawet najbardziej osoby. Ze źródłem dźwięku możemy połączyć się za pomocą przewodu USB-C lub bezprzewodowo dzięki technologii Bluetooth. Za szczególną uwagę zasługuje zasięg działania. Głośnik stracił łączność dopiero po oddaleniu się od niego na około 30 metrów.

Producent zastosował różne konfiguracje dźwiękowe. Możemy wybrać jedno z dwóch predefiniowanych ustawień. FPS sprawiające, że bez problemy usłyszymy, z jakiego kierunku dobiegają odgłosy wydawane przez przeciwników lub sojuszników oraz RTS, dzięki któremu możemy poczuć się, jakbyśmy znajdowali się w samym środku akcji. Dodatkowo w aplikacji mobilnej mamy dostęp do equalizera, więc możemy ustawić odpowiednie parametry wedle własnego uznania.

W głośniku LG GP9 za dźwięk odpowiada przetwornik Hi-Fi Quad DAC. Został on zaprojektowany do wykorzystania w profesjonalnym sprzęcie audio. LG zastosowało także autorską technologię 3D Gaming Sound, która dostosowuje dźwięk w grach w zależności od ich gatunku. Dodatkowo, algorytm HRTF (Head Related Transfer Functions) sprawia, że korzystając z głośnika możemy doświadczyć wrażeń dźwiękowych, które do tej pory były zarezerwowane jedynie dla użytkowników słuchawek.

LG GP9 to doskonały wybór dla osób, które cenią sobie doskonały dźwięk oraz świetny wygląd. LG GP9 idealnie wpasuje się w wystój pokoju każdego gracza i nie tylko.

Wydarzenie Roku 2021

Premiera Diablo 2 Resurrected

fot. Maciej Persona / PCWorld

Diablo 2 Resurrected może nie jest grą idealną. Od dnia premiery produkcję trapiło kilka problemów z dostępem do serwerów i innych mniejszych błędów. Dla mnie jednak było to bardzo ważne wydarzenie. Z niedociągnięciami wygrał sentyment. To niesamowite uczucie, móc wrócić do mrocznego świata Sanktuarium po kilkunastu latach od pierwszej rozgrywki. Przypomniały mi się czasy, kiedy będąc bardzo młodym chłopakiem zanurzyłem się w ten świat i nie chciałem z niego wyjść.

Vicarious Visions stanęło na wysokości zadania i stworzyło grę, przynajmniej po części dostosowaną do współczesnych standardów, nie zapominając przy tym o klimacie i korzeniach serii. Rozpoczynając rozgrywkę nadal czujemy wszechogarniający mrok i niepokój. Bardzo cieszę się, że twórcy nie poszli w kierunku obranym podczas produkcji Diablo 3. "Dwójka" straciłaby swój urok będąc tak bardzo cukierkowym tworem jak trzecia odsłona serii.

Diablo 2 Resurrected nie jest grą przeznaczoną dla wszystkich. Gracze przyzwyczajeni do współczesnych, efektownych produkcji mogą się niestety "odbić" od tego tytułu. Mogę jednak zapewnić, że każdy, kto kocha stare i kultowe gry będzie bawił się doskonale. Twórcy złożyli hołd dla produkcji, która wyznaczyła zupełnie nowe szlaki w świecie elektronicznej rozrywki.

Produkt Roku 2021

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Najciekawszym produktem, który testowałem w 2021 roku z pewnością był Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Smartfon ten udowodnił, że możemy już na poważnie rozważać zakup urządzeń z elastycznymi ekranami.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat koreański producent wykonał niesamowity postęp. Najnowszy Z Flip3 5G posiada świetnie wykonaną obudowę, zagięty ekran, który pokryto szkłem, a cała konstrukcja jest w pełni wodoszczelna. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy flagowe podzespoły, które zapewnią wysoką wydajność na kilka najbliższych lat.

Korzystając z Galaxy Z Flip 3 5G bardzo szybko doceniłem jego kompaktowe wymiary po złożeniu. Urządzenie mieści się w każdej kieszeni, a na dodatek jest niesamowicie lekkie. Z drugiej strony po otwarciu uzyskujemy dostęp do ogromnego ekranu o przekątnej 6,7 cala z bardzo niewielkimi ramkami. Producent popracował również nad miejscem zagięcia, które nadal jest widoczne, ale nie przeszkadza już w pracy z urządzeniem.

Składane smartfony pokroju Samsunga Galaxy Z Flip3 5G łączą praktyczność z użytecznością, a na dodatek są świetnym gadżetem, który pozwala wyróżnić się z tłumu.

Niestety nie ma róży bez kolców. Galaxy Z Flip3 5G rozczarowuje czasami pracy na baterii. Charakterystyczna konstrukcja wymusiła na producencie zastosowanie dwóch ogniw o łącznej pojemności 3300 mAh. Bateria nie zawsze wystarcza do końca. Sprawy nie ułatwia również brak szybkiego systemu ładowania.

Wydarzenie Roku 2021

Premiera Windowsa 11

Moim zdaniem najciekawszym wydarzeniem roku była bardzo niespodziewana premiera systemu operacyjnego Windows 11. Microsoft pomimo zapowiedzi, że Windows 10 to ostateczna wersja okienek, wydał zupełnie nowe oprogramowanie. Po zaledwie czterech miesiącach Windows 11 jako aktualizacja trafił na mnóstwo komputerów na całym świecie, a my już możemy cieszyć się nowymi funkcjami.

Sam debiut Windowsa 11 to kontrowersyjne wydarzenie. Na kilka tygodni przed konferencją prasową do sieci trafiły przecieki dotyczące dużej aktualizacji Windowsa 10. Finalnie 24 czerwca 2021 roku Microsoft oficjalnie zaprezentował Windowsa 11. Nowy system trafił do pierwszych testerów już 28 czerwca 2021 roku.

Niestety sam proces aktualizacji do Windowsa 11 od początku był bardzo niejasny. Microsoft zauważalnie podniósł wymagania systemowe, które są mocno niespójne. Dużo rolę odgrywa wiek komputera. Tani laptop sprzed dwóch lat bez problemy otrzymał Windowsa 11. Niestety tego samego nie można powiedzieć o znacznie wydajniejszej stacji roboczej sprzed czterech-pięciu lat.

Microsoft premierą Windowsa 11 zaskoczył nie tylko użytkowników, ale także producentów elektroniki, którzy w zaledwie cztery miesiące musieli wprowadzić na rynek zaktualizowane sterowniki i przygotować się na jego wdrożenie.

Dziś wiemy już, że Windows 11 to jeden z bardziej dopracowanych systemów operacyjnych, a proces aktualizacji przebiega z planem. Finalnie Windowsa 11 zainstalujemy także na niekompatybilnych komputerach.

Produkt Roku 2021

Intel Core i5-12600K

Wybór produktu, który zrobił na mnie największe wrażenie, był dość prosty. Choć muszę przyznać, że nie brałem pod uwagę żadnej z testowanych kart graficznych, ponieważ ich dostępność jest mocno ograniczona. Zatem moim prywatnym produktem roku zostaje Intel Core i5-12600K. Procesor z rodziny Alder Lake miło zaskoczył mnie podczas testów. Po raz pierwszy od wielu lat rozważam rezygnację z platformy HEDT w stronę rozwiązań konsumenckich. Konstrukcja oferująca 16 wątków, zbudowana jest z sześciu rdzeni Golden Cove oraz czterech dodatkowych Gracemont. Bazowy zegar procesora wynosi 3,6 GHz dla P-Core oraz 2,8 dla E-Core, a dzięki technologii Tubrbo Boost układ ten może pracować nawet z częstotliwością 4,9 GHz/3, GHZ. Nic też nie stoi na przeszkodzie abyśmy podkręcili możliwości jednostki. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać jeszcze wyższą wydajność. Nowość Intela zapewnia odpowiednią wysoką wydajność wielowątkową, którą możemy efektywnie wykorzystać do pracy. To właśnie dzięki tym cechom i5-12600K jest wręcz idealnym procesorem. Warto wspomnieć, że w grach osiąga o niewiele niższą wydajność od najmocniejszego układu i9-12900K, pozostając od niego o ponad połowę tańszym. Wspominany układ dysponuje również zintegrowaną kartą graficzną. Choć przeważnie kwestia ta jest często pomijana, to w obecnej sytuacji trudno pominąć atut mogący być czynnikiem umożliwiającym korzystanie z komputera w oczekiwaniu na dostępność karty graficznej.

Wydarzenie Roku 2021

Premiera procesorów Alder Lake

Dla osoby, która zajmuje się hardware w redakcji wskazanie najważniejszego wydarzenia w 2021 roku, było łatwym zadaniem. Oczywiście wskazać tutaj trzeba procesory Intela z rodziny Alder Lake. Jest to jedna z nielicznych premier, które w roku 2021 nie zaliczyły większych problemów. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę z jakimi utrudnieniami zmaga się rynek półprzewodników. Co dostaliśmy w zamian? Całkowicie nową hybrydową architekturę, obsługę PCIe Gen 5.0 czy pamięci DDR5. Intel zapewnił również wsparcie dla starszej generacji pamięci RAM, co ułatwia proces adaptacji większej liczbie użytkowników. Procesory należące do 12 generacji Intela zbudowane są z dwóch rodzajów rdzeni. Wysoko wydajnych Golde Cove oraz Gracemont, które mogą pochwalić się wysoką sprawnością energetyczną. Łącząc to z poprawionym IPC, niższym procesem technologicznym, Intelowi w końcu udało się odzyskać miano najwydajniejszego procesora do gier. Pamiętajcie, że procesory Alder Lake zadebiutowały w tym samym roku układy Rocket Lake. Porównując wydajność jednak obu tych generacji widać, że Alder Lake to nie tylko “doklejone”, mniejsze rdzennie, a w pełni opracowana nowa architektura, która zapowiada rewolucję w budowie procesorów. Ta zostanie z nami na lata, ponieważ zarówno 13 generacja (Raptor Lake) i 14 gen (Metor Lake), również będą bazować na podobnym, dodatkowo usprawnionym rozwiązaniu hybrydowym.

Produkt Roku 2021

Huawei MateView GT

Huawei MateView GT to model wart uwagi nie tylko z uwagi na fakt, że to pierwszy monitor chińskiego producenta, ale także z kilku innych powodów. Po pierwsze – otrzymujemy monitor z wbudowanym soundbarem doskonale oddającym przestrzenność dźwięku. Po drugie – obraz 3K jest po prostu perfekcyjny, a odświeżanie 165 Hz sprawia, że sprawdzi się w grach, filmach czy przy oglądaniu transmisji sportowych. Po trzecie – szereg predefiniowanych ustawień do różnych zastosowań, dzięki czemu można bardzo szybko wybrać optymalne pod kątem swoich potrzeb.

MateView GT posiada także dwa wbudowane w soundbarze mikrofony, które umożliwiają wygodne prowadzenie rozmów głosowych. Monitor doskonale nadaje się do dłuższych sesji – o wygodę i brak zmęczenia naszych oczu dbają mechanizmy redukujące emisję światła niebieskiego. Wszystko to razem sprawia, że urządzenie doskonale nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Nie można także nie wspomnieć, że to wszystko otrzymujemy za bardzo przystępną cenę, co jeszcze bardziej skłania do zakupu – który z całego serca polecam

Wydarzenie Roku 2021

Zakaz wydobywania kryptowalut w Chinach

Kryzys na rynku kart graficznych, który trwał od połowy 2020 roku, spowodowany był po części przez przerwanie łańcuchów produkcyjnych, a po części przez chińskich górników kryptowalut, którzy wykupywali układy – zwłaszcza GeForce. Spowodowało to nie tylko duże problemy z dostępnością kart graficznych, ale również znaczny skok ich cen – w maju 2021 roku były aż 300% większe od referencyjnych! Nie spodobało się to władzom Chin. Spowodowane było to nie tylko znacznym wzrostem zapotrzebowania wielu rejonów na energię elektryczną, ale także faktem, że kryptowaluty są poza kontrolą.

Dlatego w maju 2021 roku wydobywanie kryptowalut zostało w Chinach oficjalnie zakazane. Efekty? Po pierwsze – w ciągu miesiąca ceny nowych kart graficznych w sklepach spadały nawet o kilka tysięcy złotych. Po drugie – na platformach sprzedażowych pojawiły się setki używanych układów graficznych, które wcześniej służyły w kopalniach. Po trzecie – spadły wartości kryptowalut, a Bitcoin po raz pierwszy o długiego czasu był wart mniej niż 8 tys. USD. Po czwarte – właściciele „kopalń” zaczęli przenosić je poza Chiny, zaczynając od krajów sąsiedzkich, kończąc na USA i Kanadzie. To z kolei wpłynęło na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w rejonach, gdzie zaczęły działać, a w Kazachstanie doprowadziło nawet do przerw w dostawie prądu w wielu miejscowościach kraju.

Ostatnim efektem jest brak akceptacji dla krypto walut przez wiele platform sprzedażowych, w tym Alipay. Jak więc widać – skutki zakazu odbiły się mocno na cały globie i w wielu różnych dziedzinach. Pośrednio ich skutki poczuła większość użytkowników komputerów.

Produkt Roku 2021

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Na miano najlepszego produktu roku 2021 w kategorii AGD zasługuje oczyszczacz powietrza Dyson Purifier Cool Formaldehyde. To jedno z najnowszych urządzeń na rynku oczyszczaczy powietrza, które wyróżnia się wyjątkowym designem i wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami.

Model Dyson TP09 to solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości materiałów z -charakterystyczną dla marki - obręczą, z której wydobywa się strumień powietrza. To co istotne, możemy sami wybrać kierunek przepływu powietrza - może wydobywać się tylko z tyłu lub z tyłu i przodu (jednocześnie chłodząc pomieszczenie), a także zaplanować stopień oscylacji - brak obrotu, 45˚, 90˚, 180˚ lub 350˚. Wewnątrz umieszczono czujniki cząstek stałych (PM2.5, PM10), LZO, NO2 (dwutlenek azotu i gazy utleniające), HCHO (formaldehyd), a także temperatury oraz wilgotności.

Za skuteczne i dokładne oczyszczanie odpowiada zaawansowany system filtracji, który składa się z filtra wstępnego, filtra HEPA (H13) oraz filtra węglowego. Nowością w tego typu sprzęcie jest filtr katalityczny, który w sposób ciągły zatrzymuje cząsteczki formaldehydu i rozkłada je na wodę i dwutlenek węgla.

Urządzenie może być obsługiwane za pomocą funkcjonalnego pilota lub aplikacji mobilnej, która umożliwia podgląd szczegółowych informacji dotyczących jakości powietrza, temperatury oraz wilgotności, planowanie pracy urządzenia czy przejście do ustawień samego urządzenia.

To oczyszczacz powietrza, który sprawdzi się w każdych warunkach i zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Wydarzenie Roku 2021

Amazon w Polsce

Jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń roku 2021 było pojawienie się polskiej odsłony sklepu Amazon, a wraz z nią możliwość kupowania towarów bezpośrednio od polskich przedsiębiorców i w cenach dostosowanych do tutejszego rynku.

Nie obyło się oczywiście bez rozczarowań i narzekań ze strony konsumentów - otwarcie Amazon.pl odbyło się bez większych emocji. Zabrakło przede wszystkim atrakcyjnych promocji czy wyjątkowych produktów, które mogłyby zachęcić kupujących i umożliwić większy rozgłos.

Ale przejdźmy do pozytywów - pod koniec października 2021 wprowadzono w Polsce abonament Amazon Prime, który pozwala aktywować wiele interesujących usług i to w bardzo przystępnej cenie - roczna subskrypcja kosztuje tylko 49 zł, a pierwsze 30 dni można wykorzystać za darmo.

Co oferuje Amazon Prime w Polsce?

To przede wszystkim możliwość darmowych dostaw bez minimalnej kwoty zamówienia, z dostawą nawet na drugi dzień. Subskrypcja oferuje również pełen dostęp do Amazon Prime Video, na którym można oglądać najnowsze filmy i seriale, w tym nagradzane, oryginalne produkcje Amazon. To również dobre rozwiązanie dla fanów gier - dzięki usłudze użytkownicy zyskują dostęp do Amazon Prime Gaming, gdzie dostępne są m.in. darmowe gry oraz wiele dodatków do najpopularniejszych tytułów.

Można przyznać, że usługa Amazon Prime w Polsce (a właściwie jej cena) zaskoczyła wielu użytkowników i zrewanżowała nienajlepsze wejście Amazon na polski rynek.

Produkt Roku 2021

Inteligentny odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 Detect Absolute

W 2021 roku na rynku pojawił się Dyson V15 Detect i szturmem podbił serca wszystkich klientów. Powodem była nie tylko renoma producenta, ale i zastosowana przez niego przełomowa technologia. Ten bezprzewodowy odkurzacz już od początku wyróżniał się wśród innych urządzeń. Posiada bowiem wbudowany laser podświetlający mikroskopijny, wręcz niewidoczny dla oka kurz. Dzięki niemu sprzątanie podłóg jest dokładniejsze i może odbywać się nawet w nocy (odkurzacz w trybie Eco jest naprawdę bardzo cichy). Wyjątkowym rozwiązaniem okazał się tu również czujnik piezoelektryczny, który dokonując pomiaru mikroskopijnych cząsteczek kurzu, automatycznie reguluje moc ssania.

Reklamy odkurzacza można było zobaczyć w telewizji, na ulicach czy kanałach social media. Wiele influencerek i sympatyków nowoczesnego sprzętu szybko stało się posiadaczami tego urządzenia, a internet zalała fala pozytywnych recenzji. Nic w tym dziwnego, sama miałam okazję testować Dysona V15 Detect Absolute Extra, czyli wersję rozbudowaną, którą oddawałam z wielkim bólem serca. Ilość końcówek i umiejętności odkurzacza była porażająca, a sprzątanie całego mieszkania pierwszy raz w życiu sprawiało mi stuprocentową przyjemność.

Oczywiście w urządzeniu zastosowano również podstawowe technologie firmy takie jak: lekki silnik Dyson Hyperdymium, akumulator o wysokiej gęstości energii, włókna węglowe czy wielostopniową filtrację.

To wszystko złożyło się na domowy sprzęt idealny, który jest lekki, poręczny, szybki, cichy i absolutnie dokładny. Nowoczesne sprzątanie w najbliższych latach? Na pewno z Dysonem.

Wydarzenie Roku 2021

Pobranie pierwszej próbki skały z Marsa

W 2020 roku planetarny łazik Perseverance NASA wyruszył w misję mającą na celu zbadanie marsjańskiego krateru Jezero i pobranie pierwszej w historii próbki skały z innej planety. Podróż zajęła kilka miesięcy, a sonda dotarła na miejsce na początku 2021 roku i już w lipcu podjęła się pierwszego wydobycia potrzebnego materiału. Niestety próba ta zakończyła się fiaskiem z powodu niepoprawnego i w pełni automatycznego mierzenia objętości skały, która okazała się być zbyt krucha i dosłownie rozpadła się w uścisku łazika.

Główny cel misji, której kibicowali naukowcy i pasjonaci kosmosu z całego świata, został jednak osiągnięty 1 września 2021 roku i przyniósł oczekiwane efekty. Perseverance pomyślnie wywiercił i przechwycił idealny rdzeń skalny znad krateru Jezero, gdzie prawdopodobnie znajdował się od milionów lat. Naukowcy z NASA nadali skale nazwę Rochette i opublikowali zdjęcie, na którym mogliśmy zobaczyć próbkę o średnicy ołówka, zamkniętą w specjalnym, hermetycznym pojemniku.

Według planów agencji kosmicznej, materiał zostanie dostarczony na Ziemię w 2030 roku. W tym czasie Perseverance będzie przygotowywał do transportu kolejne skały niezbędne do badań i dalej krążył po Marsie.

Próbka pobrana podczas tego historycznego wydarzenia może zawierać ślady mikrobiologicznego życia na planecie i poszerzyć naszą wiedzę na temat kosmosu.

Produkt Roku 2021

Indywidualny Program MBA, Josh Kaufman

W związku z tym, że ostatnio temat rozwoju osobistego zyskał dużą popularność, mamy do czynienia z coraz większą ilością nowych książek z tej dziedziny. Autorzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem i przy okazji zarobić. Problem natomiast jest w tym, że często te informacje nie mają zastosowania w życiu innych ludzi. Jeszcze częściej można spotkać się ze zdaniem, że takie książki są zupełnie nieprzydatne.

Książka Josha Kaufmana już od pierwszych stron udowadnia, że jest to błędne zdanie. Wydana w 2021 roku publikacja to ponad 500 stron przydatnych informacji na temat uczenia się, prowadzenia biznesu, współpracy z ludźmi i wiele innych. Autor prostym językiem wyjaśnia najważniejsze pojęcia, dzieli się nie tylko sukcesami, ale też upadkami i szczerze się przyznaje, że chciałby przeczytać tę książkę zanim poszedł na studia menedżerskie.

Jest to prawdziwe kompendium wiedzy, które nie kosztuje zbyt wiele. W dodatku czytelnicy zaoszczędzą mnóstwo czasu, który spędziliby czytając tony różnych innych materiałów – książka zawiera w sobie wszystkie przydatne informacje. Co ważne, publikacja nie będzie stała na półce – styl autora sprawia, że chce się do niej wracać.

Książka „Indywidualny Program MBA. Rozwiń praktyczne umiejętności biznesowe” powinna być obowiązkowym punktem na liście książek do przeczytania dla osób, które interesują się biznesem. Jeśli nie chcesz lub nie prowadzisz własnej działalności, książka nadal będzie pożyteczna – poznasz między innymi ciekawe elementy psychologii, które pomogą ci być lepszym liderem w codziennym życiu.

Książkę Josha Kaufmana bez wahania można nazwać produktem roku 2021 i polecić nie tylko do przeczytania, ale również jako praktyczny prezent.

Wydarzenie Roku 2021

Wielka awaria sieci społecznościowych

Jakie wydarzenie można nazwać wydarzeniem roku? Na pewno to, które wywołało najwięcej emocji i najbardziej zapadło ludziom w pamięć. W 2021 roku było takich niemało, jednak jedno z nich się wyróżnia. Jest to poważna awaria aplikacji Facebook, Instagram, Messenger oraz WhatsApp.

Najwięcej problemów spotkało użytkowników Facebooka i Instagrama. Już w pierwszych chwilach wystąpienia awarii na Facebooku serwis Downdetector.pl naliczył ponad 29 000 zgłoszeń użytkowników. W statystykach dla Instagrama zgłoszeń było ponad 9 000.

Niemniej jednak dla niektórych osób czas awarii był stresujący, dla innych – kluczowy w różnych aspektach życia. Warto tu wspomnieć o tych użytkownikach, którzy prowadzą biznes w mediach społecznościowych. Nie mogli oni przez długi czas skontaktować się z klientami. Jeszcze inni nie wiedzieli, jak trafić w wyznaczone miejsce spotkania, mając kontakt jedynie w Messengerze. W dobie zdalnego nauczania studenci nie mogli dokończyć prezentacji na zaliczenie. A o influencerach, którzy na Instagramie nie mogli pokazać, czym aktualnie się zajmują nawet nie trzeba mówić.

Trudno jest określić, kto ucierpiał z tego powodu najbardziej - problem dotknął ponad 3,5 mld użytkowników. Wiemy jednak, że awaria została wyceniona na prawie 7 mld dolarów, w wyniku czego dyrektor generalny Facebooka spadł o jedno miejsce w dół w rankingu najbogatszych osób na świecie.

W czasie awarii jedyną działającą siecią społecznościową w Polsce został Twitter, który bez wątpienia skorzystał na tej sytuacji – pojawiły się tysiące nowych użytkowników, wpisów i memów, które już na zawsze zostaną w archiwum sieci społecznościowej jako pamiątka po 2021 roku.

Dla zwykłych ludzi ten czas również był owocny we wnioski. Zobaczyliśmy, jak ważną częścią naszego życia stał się Facebook, Instagram i inne serwisy. Zrozumieliśmy, że jesteśmy uzależnieni od naszych gadżetów i aplikacji. Awaria dała nam do myślenia – życie to nie wpisy na blogach i nie wiadomości w czatach. Właśnie dlatego możemy powiedzieć, że wielka awaria sieci społecznościowych jest wydarzeniem roku 2021.

Produkt Roku 2021

Produkt Roku 2021: Pathfinder: Wrath of the Righteous

Ciężko było w tym roku wybrać najciekawszą premierę. Dobrych produkcji nie brakowało: Deathloop, Forza Horizon 5, Far Cry 6 czy Marvel's Guardians of the Galaxy to dzieła ponadprzeciętne i również zasługujące na wyróżnienia. Na ich tle jednak zbyt mocno błyszczy dzieło niewielkiego, niezależnego studia Owlcat Games - Pathfinder: Wrath of the Righteous. Dobrych gier RPG nie mamy ostatnio zbyt wiele. Choć z gatunkiem tym „romansują” liczne tytuły, to ciężko mówić o „zalewie” pełnoprawnych gier fabularnych. Na szczęście są jeszcze takie „perełki” jak Pathfinder: Wrath of the Righteous. Staroszkolne RPG z krwi i kości, które oddaje do naszej dyspozycji nie tylko znakomitą, wielowątkową i rozbudowaną historię, ale również żywy i intrygujący świat oraz wyraziste postacie. Dzieło Owlcat Games urzeka nie tylko poziomem dopracowania, ale również skalą. W świecie gry można bowiem „zatonąć” na setki godzin. Rozbudowane systemy tworzenia postaci i walki (tury bądź „aktywna pauza”) tylko sprzyjają eksperymentowaniu i jeszcze bardziej uprzyjemniają rozgrywkę. W każdym elemencie Pathfinder: Wrath of the Righteous czuć zaangażowanie i pasję twórców, a takich gier - „z duszą”, jest już coraz mniej. Dlatego też Pathfinder: Wrath of the Righteous to nie tylko najlepsza gra RPG 2021 roku, ale również najlepsza produkcja, w jaką dane mi było zagrać.

Wydarzenie Roku 2021

Premiera serialu Arcane

W mijającym już, 2021 roku, działo się sporo. Liczne premiery, debiuty, konferencje i wydarzenia sprawiły, że z pewnością nie mogliśmy narzekać na nudę. Chcąc jednak wyróżnić tylko jedno, konkretne wydarzenie, to w pierwszej kolejności do głowy przychodzi mi premiera serialu animowanego Arcane, który powstał we współpracy Netflix i Riot Games. Jest to pierwszy serial, który przenosi nas do uniwersum znanego z popularnej gry League of Legends. Muszę się przyznać, że od pierwszego ogłoszenia do dnia premiery, Arcane nie wzbudzało we mnie większych emocji, ot kolejna próba przeniesienia popularnej marki w nowe medium. League of Legends to światowy fenomen, ale do tej pory był ściśle powiązany z jedną grą i jej sympatykami. Pierwszy kontakt z Arcane błyskawicznie uświadomił mnie jednak, że mam do czynienia z jedną z najlepszych produkcji telewizyjnych ostatnich lat. Pod względem technicznym Arcane to absolutne arcydzieło. Stylizowana oprawa graficzna w połączeniu z niebywałą wręcz jakością wykonania sprawia, że nie można oderwać się od ekranu. Arcane jest jednak nie tylko piękne, ale i wartościowe. Znakomita, uniwersalna historia o przyjaźni, miłości, nienawiści i zdradzie, osadzona w fantastycznym uniwersum rozciąga się na 9 odcinków, a po zakończonym seansie możemy śmiało powiedzieć „tylko 9 odcinków”. Arcane to jednak coś więcej niż tylko serial. To początek nowej franczyzy, która może istnieć samodzielnie wewnątrz League of Legends.

Produkt Roku 2021

Produkt Roku 2021: Hisense A9G

Hisense A9G to niezwykły telewizor wykorzystujący technologię OLED Pixel Dimming, która charakteryzuje się wiernym odwzorowaniem barw oraz praktycznie nieskończonym kontrastem. Dzieje się to głównie dzięki regulacji jasności pojedynczych pikseli, które mogą być niezależnie włączane oraz wyłączane. To, co nie jest standardem wśród urządzeń LED, a co wyróżnia telewizor Hisense to podzielenie ekranu na ponad 8 milionów niezależnych stref regulacji barw. W rezultacie granica między ciemnymi a jasnymi kolorami jest wyraźna i ostra. Pozwala to na cieszenie się imponującą rozdzielczością 3840x2169, odtwarzaniem i przesyłaniem obrazu w 4K oraz redukcję szumów. Warto również zauważyć, że ten telewizor obsługuje szeroki zakres dynamiki HDR, a mowa o: HLG, HDR10+ oraz UHD Premium.

Telewizor A9G OLED 4K został zaprojektowany w taki sposób, by cieszyć nie tylko oczy, ale także uszy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu systemu dźwiękowego 2.1.2, który charakteryzuje się dwoma tylnymi głośnikami skierowanymi do góry oraz dwoma wbudowanymi w subwoofer. Obsługuje ona trójwymiarowy dźwięk Dolby Atmos Sound oraz DTS. Ponadto szczególnie warto zwrócić uwagę na wyjątkowy design, który wzbogaci każde wnętrze. Na tym jednak nie koniec. Producent zapewnił, że w kolejnej generacji oprogramowania VIDAA umożliwi sterowanie głosowe w języku polskim. Moim zdaniem Hisense A9G to najlepszy telewizor, jaki miałam przyjemność testować w tym roku.

Wydarzenie Roku 2021

Premiera 4 sezonu serialu “Opowieść podręcznej”

„Opowieść podręcznej” to serial, który jest jak wino — wraz z mijającym czasem staje się coraz lepszy. Jego świetność nie leży jednak tylko i wyłącznie w dobrze dobranej obsadzie aktorskiej, czy wspaniałej scenografii, ale również w chwytającej za serce historii. Fabuła „Opowieści podręcznej” jeży włosy na karku każdej osobie, która rozumie jej sens, a życie po seansie zdaje się już nie być takie samo jak przed.

Pod koniec kwietnia tego roku miała miejsce premiera 4 sezonu serialu, na który składało się 10 odcinków wypuszczanych tydzień po tygodniu na platformie HBO GO. Akcja produkcji dzieje się w Teokratycznej Republice Gilead w alternatywnej rzeczywistości, gdzie głównym problemem świata nie jest głód, śmieci czy katastrofa klimatyczna, a... brak dzieci. W świecie głównej bohaterki to właśnie płodność jest największą wartością, a Freda, czyli narratorka prowadząca nas przez całą historię, jest jedną z nielicznych płodnych kobiet, które w Gileadzie określa się podręcznymi.

Wraz z każdym kolejnym sezonem natężenie koszmaru, który oglądamy na ekranie zdaje się zwiększać i zwiększać. Dochodzi do rebelii i zemsty kobiet, które sprowadzono do poziomu przedmiotu. Trauma jednak pozostaje na zawsze i gdziekolwiek June ucieknie, koszmar bycia podręczną jeszcze długo depcze jej po piętach. Dla mnie serial w całości jest fenomenem, który trzeba obejrzeć, gdyż przedstawiona historia szczególnie wpisuje się w naszą, kobiecą rzeczywistość.

Produkt Roku 2021

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung po raz kolejny postanowił odjechać konkurencji w segmencie składanych smartfonów. Sierpniowe premiery koreańskiego producenta pokazały, jak poważnie traktuje on właśnie tą kategorię. Na rynku pojawiły się trzecie generacje Galaxy Z Flip3 oraz jego większego brata: Galaxy Z Fold3.

Smartfon już przy pierwszym kontakcie sprawia wrażenie niezwykle zaawansowanego urządzenia. Miałem przyjemność korzystać z niego zarówno w trakcie przedpremierowego pokazu, jak i w trakcie późniejszych testów i mogę śmiało powiedzieć, że jest to zdecydowanie najciekawsza tegoroczna premiera. Urządzenie jest niezwykle wydajne, posiada dwa 120 Hz wyświetlacze, w tym ogromny rozkładany ekran wewnętrzny o przekątnej 7,6 cala. Jest on więc większy od tabletu Galaxy Tab A7 Lite. Flagowe podzespoły i dopracowany system sprawiają, że korzystanie z pełni możliwości rozkładanego ekranu to czysta przyjemność.

Po raz pierwszy w swojej historii Samsung zdecydował się na zastosowanie aparatu ukrytego pod rozkładanym wyświetlaczem Galaxy Z Fold3. Na tym polu producent ma jednak dużo miejsca do poprawy, ponieważ jest to zaledwie 4 MP jednostka, a jakość zdjęć nią wykonanych pozostawia sporo do życzenia. Nie powinno to jednak nas martwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa inne aparaty, z których możemy korzystać.

Wydarzenie Roku 2021

Premiera Minecraft Caves and Cliffs”

Możemy śmiało stwierdzić, że studio Mojang zmieniło w tym roku kompletnie to, w jaki sposób gracze podchodzą do rozgrywki w Minecraft.

Podzielona na dwie części aktualizacja sprawiła, że złożony z sześciennych bloków świat, który pokochały miliony graczy, zmienił się nie do poznania. Producenci zadbali bowiem o kompletną zmianę generacji terenu, dodali ogrom nowych bloków i funkcji.

Jako wieloletni gracz Minecrafta z niecierpliwością czekałem na tą przekładaną od dłuższego czasu premierę. Początkowo wszystkie nowości miały trafić w nasze ręce jeszcze wiosną, jednak studio podzieliło aktualizację na dwie części. I wydaje się, że była to dobra decyzja.

Produkt Roku 2021

Renault Arkana E-Tech

Wyrazisty SUV coupe skradł moje serce. Muszę przyznać, że nigdy nie należałem do fanów marki Renault. Sytuacja zmieniła się wraz z premierą najnowszego Clio E-Tech. Dopracowana konstrukcja przerosła swój segment pod względem wyposażenia i jakości. Zachwycał również dopracowany system hybrydowy, mający być efektem eksperymentów Renault w F1. Skazą na tym pięknym obrazku była cena, zupełnie nieadekwatna do klasy pojazdu.

Niewiele później na rynku pojawiła się Arkana, która znakomicie zachowała wszelkie kluczowe atuty Clio. Samochód otrzymał dobre wykończenie, nowoczesne rozwiązania, agresywną stylistykę i świetny układ hybrydowy. Produkowany w Korei Południowej SUV, otrzymał cenę niewiele wyższą od Clio, odznaczając się przy tym dużo bardziej praktycznym wnętrzem. Dobrze wyposażona wersja Zen (z klimatyzacją automatyczną, 6 poduszkami, systemem multimedialnym, systemem utrzymywania pasa i rozpoznawania znaków oraz kamerą cofania) jest dostępna za niecałe 120 000 zł. Spalanie w cyklu mieszanym to natomiast zaledwie 5 litrów.

Największą wadą modelu wydaje się być niska moc układowa na poziomie 143 KM, która nieco doskwiera podczas jazdy autostradowej. Jednocześnie już teraz Renault zapowiedziało wariant o mocy 160 KM, który w moim odczuciu dopełnia obraz hybrydy idealnej.

Wydarzenie Roku 2021

Start programu Mój Elektryk

Motoryzacja w wydaniu elektrycznym polaryzuje opinie Polaków. Już od lat wskazywane są 4 zasadnicze problemy: brak odpowiedniej infrastruktury, brak odpowiednich zachęt dla nabywców, brak jednoznacznych rozwiązań w zakresie utylizacji i wysokoemisyjne sposoby pozyskiwania energii w Polsce. Doświadczenie pokazuje, że troska o ekologię w wielu wypadkach kończy się tam, gdzie zaczynają się duże oszczędności. Wierzę, że potencjał e-mobilności musi dotrzeć do serc Polaków, bezpośrednio przez ich portfele. Nie mam bowiem wątpliwości, że za chmurę smogu, którą obserwuję za oknem podczas pisania tego artykułu, odpowiadają między innymi osoby podnoszące lament wokoło sposobów składowania akumulatorów i energii elektrycznej czerpanej z węgla. Infrastruktura też może okazać się problemem drugiej kategorii - co z tego, że "elektrykiem" nie dojedziemy z Warszawy do Gdańska, jeśli oszczędności z kosztów jego eksploatacji w mieście, wielokrotnie przewyższą kwotę potrzebną na jednorazowy wynajem wysokiej klasy samochodu spalinowego. Wszystko to sprawia, że z wielkim zainteresowaniem obserwowałem działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oczywiście można narzekać, że dopłaty w ramach programu to nadal kropla w morzu potrzeb. Faktem jest jednak, że dzięki dopłatom najtańszy samochód elektryczny na rynku nabędziemy już za 60 000 zł. Wydając 80 000 mamy natomiast szansę stać się posiadaczami pojazdu, który ma więcej niż 1 gwiazdkę w testach NCSAP (Tak Dacio Spring, nabijam się właśnie z Ciebie). Dopłaty obejmują również jednoślady elektryczne. O wsparcie mogą występować również przedsiębiorcy zyskując nawet do 70 000 zł.