Redfall - a miał być hit… Sprawdzam wydajność najnowszej gry od Arkane

W końcu zadebiutowała kooperacyjna strzelanka od Arkane. Oczekiwania graczy, wobec tego tytułu były wysokie. Jednak ja po raz kolejny postanowiłem sprawdzić deklaracje deweloperów o niskich wymaganiach sprzętowych. Dzięki temu będę mógł odpowiedzieć na pytanie: jakiej karty graficznej potrzebujemy, by cieszyć się płynną rozgrywką?

Spis treści

Studio Arkane wydało - pod skrzydłami Bethesdy - na przestrzeni ostatnich lat kilka naprawdę ciekawych tytułów. Wystarczy wspomnieć o reboocie Pray czy choćby Dishonored, aby wiedzieć, na co stać deweloperów. Nawet Deathloop, który debiutował niecały rok temu, był dość ciepło przyjęty, choć niekoniecznie trafiał w gusta każdego. Tym razem studio Arkane postanowiło po raz kolejny zabawić się konwencją FPS, łącząc go z elementami gier RPG. Dodatkowo tytuł ten oferuje rozbudowany tryb kooperacji, na wzór niezwykle popularnego przed laty Left 4 Dead. To właśnie ten aspekt moim zdaniem wydaje się najciekawszy. Jednak, aby wspólna zabawa była możliwa, to gra u wszystkich musi działać płynnie. Nie ma co się dziwić zatem deklaracjom o niskich wymaganiom sprzętowym. Cóż - pora to sprawdzić.

RedFall —Unreal Engine 4 i niskie wymagania sprzętowe

Podobnie jak testowany przeze mnie Hogwarts Legacy, Returnal czy Atomic Heart, Redfall również wykorzystuje Unreal Engine 4. Nie ma się co dziwić, skoro tytuł ten powstawał na długo przed wypuszczeniem piątej wersji silnika od Epic Games. Na pewno nie możemy traktować tego jako wadę. Zwłaszcza, że wszystkie najnowsze technologie - w tym i śledzenie promieni - są dostępne. Sama gra wygląda ładnie, jednak nie jest to poziom Cyberpunka czy Returnala. W mojej ocenie nawet Hogwarts Legacy prezentował się ładniej. Po prostu deweloperzy postawili na delikatnie uproszczony, komiksowy styl graficzny, któremu bliżej choćby do serii Bordelands, co nie każdemu przypadnie do gustu.

Zobacz również:

Nie mam za to nic do zarzucenia dostępnym opcjom graficznym. W Redfall znajduje się tryb pełnoekranowy. Widać zresztą, że twórcy poświęcili sporo czasu na optymalizację swojego dzieła. Gra nie “zapycha” całego dostępnego RAM-u i - o dziwo - nie miała problemu z redakcyjnym, 16-rdzeniowym Ryzenem.

Jak zatem prezentują się wymagania sprzętowe? Zarówno w przypadku rekomendowanych, czy tych do ustawień ultra, deweloperzy zalecają ośmiordzeniowe procesory. Jednak w tym przypadku mówmy już o dość leciwych konstrukcji Intela – 9. generacji czy Ryzenów ZEN+.

Co prawda małe nieścisłości znajdziemy w przypadku kart graficznych, ponieważ odpowiednikiem RX 580 powinien być GTX 980, a nie nowszy GTX 1070. Podejrzewam jednak, że większe znaczenie ma w tym momencie ilość dostępnej pamięci VRAM. Według deweloperów, do ustawień ultra powinien wystarczyć nam RX 6800 XT czy RTX 3080. Być może nie są to wciąż najtańsze modele, jednak cieszyć się możemy, że przynajmniej w tym przypadku nie będziemy potrzebować GPU za ponad 6000 zł do płynnej rozgrywki.

Testy

Wszystkie testy przeprowadziłem na redakcyjnej platformie testowej, tej samej, z której korzystałem przy sprawdzaniu The Last of Us czy Hogwarts Legacy. Zestaw ten na pewno spełnia zalecenia deweloperów co do konfiguracji. W przypadku kart graficznych postawiłem na sześć konstrukcji. Dwa leciwe już GTX (1660 Super oraz 1080 Ti) i trzy RTX (4070 w wersji Foudners, RTX 4070 Ti od Zotac oraz 4080 od Gigabyte). Dodatkowo w testach wziął udział Radeona RX 7900 XTX w wersji Phantom Gaming od ASRock’a.

W testach wykorzystałem wersję gry pochodzącej ze sklepu Microsoftu. Tytuł ten jest za darmo dostępny w abonamencie Xbox Game Pass zarówno dla posiadaczy najnowszych Xbox-ów, jak i zwolenników grania na PC. W przypadku kart NVIDII korzystałem ze sterowników w wersji 531.62, a Radeona RX 7900 XTX z Adrenalin Edition 23.4.3

Pełna specyfikacja konfiguracji testowej prezentuje się zatem następująco:

Wszystkie testy były przeprowadzane na najwyższych ustawieniach jakości - Epic. W przypadku kart GTX gra automatycznie wyłącza funkcje związane z Ray Tracingiem. Czy wygląda przez to zauważalnie gorzej? Na pewno nie na pierwszy rzut oka. Cóż, “dość niskie” wymagania sprzętowe - jak na obecne czasy - mają odzwierciedlenie w wynikach. Mimo wysokich ustawień graficznych, tak naprawdę każda z testowanych kart była w stanie zapewnić płyną rozgrywkę. Nawet GTX 1660 Super, po delikatnym obniżeniu oprawy graficznej, dał radę zapewnić płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1440P. Małym zaskoczeniem na pewno jest wygrana RX 7900 XTX nad RTX 4080 i to w każdej testowanej rozdzielczości. Czyżby optymalizacje pod konsole nowej generacji, które to przecież korzystają z GPU "czerwonych", przyniosły taki efekt?

Jeżeli ilości generowanych klatek są dla was niewystarczające, to zawsze możecie skorzystać z opcji Super Samplingu. Studio Arkane dostało do swojej gry wszystkie trzy obecnie dostępne na rynku technologie. Dzięki temu możemy skorzystać zarówno z DLSS (w tym 3.0), FSR 2.1 czy XeSS od Intela.

Niestety, po raz kolejny rozwiązanie “niebieskich” - mimo że, podobnie jak FSR, jest dostępna dla wszystkich kart graficznych - nie zapewnia znaczącego wzrostu wydajności (ok 10%). Podobne wnioski mieliśmy w przypadku testów choćby w Modern Warfare 2, gdzie rozwiązanie Intela było najwolniejsze i sprawiało wrażenie najbardziej ociężałego (największy imput lag). Z tego względu technologię te przetestowałem tylko na GTX 1080 Ti. Jak widać, pomimo swoich lat układ ten wciąż całkiem nieźle sobie radzi, a dzięki FSR jesteśmy w stanie prawie płynnie cieszyć się rozgrywką w rozdzielczości 4K. Natomiast dzięki DLSS 3.0 z włączonym generatorem klatek RTX 4080, jest w stanie wyprzedzić RX 7900 XTX.

Ile daje optymalizacja sterowników?

Już miałem zakończyć ten test, jednak Nvidia wypuściła najnowsze sterowniki oznaczone numerem 531.79. Postanowiłem (dość niechętnie) powtórzyć część testów na RTX i potraktować całość jako dość ciekawy eksperyment. Ponieważ o ile zawsze sugerujemy, żeby korzystać z najnowszych driverów, to czy kiedykolwiek się zastanawialiśmy, ile tak naprawdę na tym zyskujemy?

Cóż, jak widać na powyższych wykresach - nowsze sterowniki zapewniają od 4 do 10 % lepszych rezultatów. Czy to dużo? Tak! Często takie same wzrosty obserwujemy po podkręceniu GPU, a tutaj otrzymujemy tylko po aktualizacji samego sterownika. Podsumowując - warto!

Redfall udowodnił, że da się stworzyć obecnie grę, która działa poprawnie (pod względem techniczym) i do tego nie potrzebuje nie wiadomo jak przesadnie drogiego komputera. Jednak mam wrażenie, że obecnie tytuł ten już nikogo nie obchodzi. Gra nie jest w żadnym stopniu odkrywcza i w niczym nie przypomina innych gier od studia Arkane. Na pewno więcej o samym tytule dowiecie się z recenzji Macieja. Nawet najmocniejszy aspekt, czyli że jest to jedna z niewielu gier, którą może przejść w coopie ze znajomymi, wydaje się być niewystarczający. Pamiętajcie, że grę możecie sprawdzić “za darmo”, ponieważ tytuł ten jest dostępny w abonamencie Xbox Game Pass i to chyba obecnie jest największym plusem produkcji.