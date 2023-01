Redfall – data premiery, gameplay, trailer. Czy wyjdzie na PS5? Sprawdź, co wiemy na temat gry twórców Dishonored

Redfall to jedna z największych tegorocznych premier. Co już wiemy na jej temat? Kiedy odbędzie się premiera? Czy trafi na PS5? Sprawdź.

Redfall to najnowsza produkcja niezwykle utalentowanego studia Arkane, które na swoim koncie na serię Dishonored, ale także znakomite Prey i Deathloop. Tym razem deweloperzy postanowili zaprezentować nam historię z wampirami w tle i rozbudowaną kooperacją. Co już wiemy o Redfall? Czego możemy się jeszcze spodziewać? Zebraliśmy dla was najważniejsze informacje na temat gry i odpowiadamy na najczęstsze pytania graczy.

Redfall – podstawy. O co chodzi w grze?

Redfall to pierwszoosobowa strzelanka (FPS) z elementami RPG. Akcja gry przenosi nas do tytułowego, fikcyjnego miasteczka w stanie Massachusetts, które zostaje opanowane przez żądne krwi wampiry i ich popleczników. Do walki z najeźdźcą stanie czwórka bohaterów. Główna rozgrywka skupiać się będzie na eksploracji otwartego świata i eliminacji wampirów na najróżniejsze sposoby przy wykorzystaniu zarówno broni palnej, białej, jak i specjalnych zdolności.

Redfall to pierwszoosobowa strzelanka w stylu Arkane

Redfall, jak przystało na produkcje Arkane, zaoferuje nam przy tym rozbudowaną i zaskakującą historię. W grze oprócz rozwiązań znanych z poprzednich gier studia z pewnością dostrzeżemy również inspiracje Dead Island czy Borderlands. Gracze będą mogli wybrać jednego z czterech predefiniowanych bohaterów, a następnie rozwijać ich umiejętności i dostosowywać ekwipunek. Dostępnych broni i gadżetów ma być w Redfall całe mnóstwo, a do tego na różnym poziomie jakości i z losowymi statystykami oraz dodatkowym efektami.

Redfall – postacie

Jak już wspomniałem, Redfall pozwoli nam wcielić się w jednego z czterech bohaterów, z których każdy posiada unikalny zestaw umiejętności i zdolności bojowych, a są to:

Remi de la Rosa - inżynier bojowy marynarki wojennej, podróżuje w towarzystwie robota

- inżynier bojowy marynarki wojennej, podróżuje w towarzystwie robota Devinder Crousley – wynalazca i ekspert od gadżetów, które sam wytwarza

– wynalazca i ekspert od gadżetów, które sam wytwarza Layla Ellison – posiadająca moce telekinetyczne studentka

– posiadająca moce telekinetyczne studentka Jacob Boyer - były snajper wojskowy z nadprzyrodzonymi zdolnościami (może korzystać z niewidzialności) i zwierzęcym towarzyszem - krukiem

Oto bohaterowie Redfall: Remi de la Rosa, Devinder Crousley, Layla Ellison i Jacob Boyer (od lewej)

Redfall – gameplay i trailer

Jeśli jesteście ciekawi jak Redfall wygląda w akcji, to warto zapoznać się z udostępnionymi przez twórców materiałami z rozgrywki.

Produkcja Arkane otrzymała również już kilka ciekawych trailerów.

Kiedy premiera Redfall?

Po długim oczekiwaniu Microsoft i studio Arkane wreszcie potwierdzili datę premiery Redfall, ta nastąpi już 2 maja 2023 roku na PC, Xbox Series X|S i Game Pass.

Redfall – multiplayer. Czy gra posiada tryb solo?

Choć Redfall promowana jest jako gra kooperacyjna, to należy pamiętać, że możemy ją bez przeszkód ukończyć, grając w pojedynkę. Po raz kolejny znakomitym porównaniem będą tu serie Dead Island czy Borderlands, które, choć również oferują rozbudowaną kooperacją, to są w pełni grywalnymi tytułami dla jednego gracza.

Czy Redfall zadebiutuje na PlayStation 5?

Posiadacze PlayStation 5 z całą pewnością pamiętają, że ostatnia gra studia Arkane – Deathloop, w pierwszej kolejności zadebiutowała właśnie na PS5 i przez ponad rok nie była dostępna na żadnej innej konsoli (tylko PC). Było to związane z umowami, które Bethesda – wydawca tytułu podpisał z Sony. Od tamtej pory sporo się jednak zmieniało i jak dobrze wiemy Bethesda, a wraz z nią także studio Arkane, wchodzą obecnie w skład marki Xbox. Oznacza to, że Redfall nie pojawi się na PS5 i będzie dostępny na wyłączność konsol Xbox Series X|S oraz PC-tów.

Redfall – cena i dostępność

Obecnie można już składać zamówienia przedpremierowe na Redfall, jednak dotyczy to tylko cyfrowych wydań gry. Warto przy tym dodać, że najnowsza produkcja Arkane będzie dostępna w dwóch wersjach: standardowej i "Bite Back".

Standardowe wydanie Redfall wyceniono na 350 złotych na konsolach Xbox Series X|S i 289 złotych na PC (Steam, Epic Games Store). Grę możecie już zamówić w przedsprzedaży w:

Redfall w edycji "Bite Back" oprócz samej gry zawiera również szereg cyfrowych dodatków, w tym:

Przepustkę bohatera Redfall z dwoma przyszłymi bohaterami

Skórkę wiązki laserowej

Dodatek do broni: taktyczny nóż

Strój Devindera z „Ekspedycji na północ”

Strój Jacoba z „Oczu w ciemności”

Strój wojenny Layli

Redfall Bite Back Edition to już jednak wydatek na poziomie 470 (konsole Xbox) bądź 409 złotych (PC). Zamówienie przedpremierowe możecie składać w:

Redfall w Xbox Game Pass już w dniu premiery?

Tak, możemy już potwierdzić, iż abonenci usługi Xbox Game Pass będą mogli już w dniu premiery pobrać grę Redfall bez żadnych dodatkowych kosztów.