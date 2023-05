Redfall – recenzja. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Czy te wampiry jeszcze kąsają?

Miałem okazję sprawdzić w akcji Redfall. Jak wypada pierwsza sieciowa produkcja studia Arkane? Cóż, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Niezwykle klimatyczne Redfall urzeka designem i atmosferą. Wyspiarskie miasteczko opanowane przez wampiry to miejsce, którego, wbrew pozorom, nie chce się opuszczać. Liczne tajemnice i historia powstania krwiopijców przykuwają do monitora i są to bez wątpienia najmocniejsze punkty gry. Redfall jest uzależniające niczym krew dla wampirów. Niestety, jak każde uzależnienie ma też swoje wady. Już po kilku godzinach czuć, że deweloperom przydałoby się jeszcze kilka miesięcy na dopracowanie produkcji. Problemy z optymalizacją, kiepskie SI przeciwników, liczne uproszczenia w rozgrywce i sporo pomniejszych bugów sprawiają, że Redfall momentami frustruje i nie błyszczy, tak jak powinno.

Witajcie w miasteczku Sal… znaczy się Redfall

Redfall był jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier w tym roku. Bardzo cenię sobie twórczość studia Arkane i miałem nadzieję, iż jego najnowsze dzieło przynajmniej dorówna poprzednikom. Początki są bardzo obiecujące. Deweloperzy w hitchcockowskim stylu rozpoczynają kampanię Redfall.

Wampiry przejęły już niemal całkowitą kontrolę nad tytułowym wyspiarskim miasteczkiem i chcąc uniemożliwić jego opuszczenie, spiętrzyli wody oceanu. Nasza właściwa historia rozpoczyna się w momencie, gdy jako jeden z czterech bohaterów (w moim przypadku był to tajemniczy snajper Jacob) znajdujemy się na ostatnim działającym kutrze rybackim, który właśnie miał pomóc nam uciec z wyspy. Oczywiście nic z tego nie wychodzi, a my cudem unikamy śmierci z rąk, a raczej kłów, krwiopijców.

Redfall od pierwszych minut urzeka klimatem. Niemal opuszczone miasteczko zdominowane przez kultystów i wampiry budzi jednocześnie niepokój i zachwyt. Eksplorowanie świata i poznawanie zarówno głównej, jak i licznych pobocznych historii to zdecydowanie najlepsze element produkcji Arkane. Sympatycy twórczości Stephena Kinga poczują się tu jak w domu, bowiem wyraźnie widać, że druga w karierze powieść mistrza horroru – Miasteczko Salem, była inspiracją dla deweloperów.

Na główną kampanię Redfall składa się w sumie kilkanaście zadań, które, dość schematycznie, wybieramy w naszej bazie wypadowej, będącej jednocześnie przyczółkiem dla ostatnich ocalałych ludzi z miasta. Po ukończeniu jednego zadania możemy się przenieść do naszego schronu i wybrać kolejne. Choć w pewnych momentach otrzymamy możliwość wyboru kolejności wykonywanych zadań, to ostatecznie nic to nie zmienia i historia musi się potoczyć w określony przez twórców, liniowy sposób.

Nic to samej historii nie umniejsza. Co więcej, jeśli spodziewaliście się typowej opowieści o wampirach, to Redfall was pozytywnie zaskoczy. Z ogromną satysfakcją rozwiązywałem kolejne zagadki, które rzucała we mnie główna kampania. Kto, z kim, dlaczego? Gdy wydawało mi się, że wszystkie elementy układanki zaczynają do siebie pasować, to nagle okazywało się, że tak naprawdę nic nie wiem. Stworzona przez Arkane historia zyskuje, gdy na poważnie zagłębimy się miasteczku Redfall. Studio w typowy dla siebie sposób, przy pomocy narracji środowiskowej, pozwala nam jeszcze lepiej poznać stworzony przez siebie świat i jego bohaterów.

Będąc przy bohaterach, to w Redfall nie brakuje ciekawych postaci NPC, choć nie ukrywam, że najlepiej prezentują się antagoniści. To właśnie tak zwani wampirzy bogowie, którzy w głównej mierze są odpowiedzialni za całe zło w Redfall, nakręcają historię gry. To, co mnie również bardzo ucieszyło, to fakt, że każdy z protagonistów również posiada swoją unikalną historię i zupełnie inaczej reaguje na wydarzenia przedstawione w kampanii. Dla przykładu Jacob, został wysłany na wyspę tuż przed jej odcięciem jako członek pewnej grupy najemników. Jakie były jego rozkazy, co dokładnie chcą tu osiągnąć jego mocodawcy? Layla z kolei to młoda studentka, która w wyniku pewnego zabiegu zyskała wyjątkowe zdolności.

Historia i świat Redfall urzekają i uzależniają. Przy każdej sesji z grą miałem problem, aby się od niej oderwać, choć wiedziałem już, że to uzależnienie do najzdrowszych nie należy.

Otwarty świat w stylu Arkane

Studio Arkane w przypadku Redfall musiało wyjść ze swojej strefy komfortu. Opowieść o wampirach jest bowiem pierwszą grą z w pełni otwartym światem od dewelopera. Jak poradziło sobie studio? Moim zdaniem bardzo dobrze. Fani poprzednich gier dewelopera poczują się tu w zasadzie jak w domu. Większość lokacji urzeka klimatem i pomysłowością, zawsze istnieje więcej niż jedna droga na dostanie się do wybranego miejsca. Nie brakuje też sekretów i ukrytych ścieżek.

Eksploracja Redfall sprawia zatem mnóstwo frajdy, szczególnie że świetnie zaprojektowany świat gry idealnie komponuje się z możliwościami naszych bohaterów. Jacob może znikać i w ten sposób unikać niektórych pułapek. Layla czy Devinder mogą z kolei łatwo docierać w trudno dostępne miejsca i rozpocząć eksplorację wielkiego, upiornego domostwa od uchylonego okna na poddaszu.

Niestety, nie wszystko jest tak idealne, jakby mogło się wydawać. Redfall może nie przypaść do gustu osobom, które liczą na nieustanną akcję. Chociaż do mnie klimat opustoszałych uliczek wyspiarskiego miasteczka trafiał, to sam muszę przyznać, że momentami narzekałem na zbyt małą liczbę przeciwników. Może się bowiem zdarzyć, że będziecie wędrować po świecie gry minutami bez natknięcia się na rywala. W kooperacyjnej grze FPS to jednak trochę niepokojące. Same starcia są w dodatku z reguły bardzo krótkie, przeciwnicy najczęściej giną po kilku strzałach.

Nie najlepiej wypada też różnorodność przeciwników, w zasadzie mamy ich tylko dwa rodzaje – wampiry, w większości reprezentowane przez szeregowych przedstawicieli, którzy są niezwykle szybcy i mogą się teleportować oraz ludzi w postaci kultystów i żołnierzy. Oczywiście krwiopijcy występują w kilku dodatkowych, specjalnych odmianach, ale z reguły pojawiają się oni bardzo rzadko.

Podczas starć korzystać będziemy głównie z broni palnej i specjalnych zdolności. Jeśli chodzi o narzędzia zagłady to mamy tu pistolety, strzelby, karabiny automatyczne oraz snajperskie. Do naszej dyspozycji oddano również kilka broni stworzonych na potrzeby walki z wampirami jak wyrzutnia kołów czy specjalne pistolety z lampami UV. Redfall korzysta z systemów znanych z klasycznych looter-shooterów. Oznacza to, że bronie zostały podzielone na 5 kategorii pod względem jakości i regularnie wypadają z przeciwników oraz skrzyń. Niestety, choć na papierze prezentuje się to bardzo dobrze, to w praktyce mam wrażenie, że cały czas korzystam z tych samych broni.

Przede wszystkim ich różnorodność rozczarowuje. Nie licząc najpotężniejszych, unikalnych strzelb czy karabinów, reszta ogranicza się w zasadzie do dwóch-trzech modeli w danej kategorii. Oznacza to, że w całej produkcji są np. jedynie 3 modele pistoletów. Jak na tytuł aspirujący do kooperacyjnego looter-shootera to kiepsko.

Niestety, w Redfall nie ma możliwości modyfikacji broni. Oznacza, że jeśli chcemy broń z tłumikiem, to taka musi nam wypaść. Ciężko mi zrozumieć decyzję twórców, którzy przecież cały czas podkreślali jak dużą swobodę w stylu rozgrywki zaoferuje nam Redfall. Tymczasem próba gry w stylu skradankowy bez broni z tłumikiem nie ma sensu.

Bezzębne wampiry?

Jak już wspominałem starcia w Redfall są szybkie i dynamiczne. Szczególnie do gustu przypadły mi pojedynki z wampirami. Już pojedynczy stwór potrafi dać się we znaki, natomiast większa ich ilość może nas pozbawi życia w zaledwie kilka uderzeń serca. Wampiry nie jest też tak łatwo zabić. Jeśli nie wykończymy krwiopijcy, przebijając mu serca kołkiem, bądź paląc go na popiół, to ten po chwili zregeneruje się i powróci do walki.

Niestety, znacznie gorzej wypadają starcia z ludźmi. Już nie o to chodzi, że nie są tak przerażający, oni są po prostu przeraźliwie głupi. Jak to? Otóż SI przeciwników w Redfall wciąż pozostaje dla mnie zagadką. W większości wypadków muszę na nich wpaść, aby mnie zauważyli. Dodatkowo wszyscy ludzcy adwersarze mają tendencję do wybiegania na odsłonięte pole i wystawiania się na ostrzał. Oczywiście zdarza się, że szukają osłon, ale nie idzie im to najlepiej i zamiast walczyć, nieudolnie szukają najlepszej lokalizacji. Kończy to się tym, że mogę stać w zasięgu przeciwnika, a on i tak to zignoruje i dalej będzie szukał kryjówki.

Ciekawie prezentuje się również skuteczność ataków przeciwników. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że ci nie mogli mnie trafić ze strzelby, choć byłem zaledwie kilka kroków od nich. Innym razem natomiast nie wiedząc skąd, otrzymałem serię, która z miejsca zabrała mi niemal jedną trzecią życia. Zanim wpadłem za osłonę, zebrałem jeszcze kilka pocisków. Dopiero po dłuższej chwili zorientowałem się, że to strzelec na pobliskim dachu może pochwalić się taką celnością.

Oczywiście problemy z SI dotykają również wampiry, ale ze względu na swoje unikalne zdolności i styl walki - nastawiony na starcia bezpośrednie, nie są one, aż tak widoczne.

Optymalizacja i sprawy techniczne

Jeszcze przed przed debiutem Redfall twórcy gry wywołali prawdziwą burzę, ogłaszając, że w dniu premiery będzie ona dostępna jedynie w trybie jakości z rozdzielczością 4K i 30 kl./s na konsoli Xbox Series X. Choć wiemy już, że tryb wydajność zawita do gry jakiś czas po jej premierze, to z pewnością nie jest to dobry sposób na reklamowanie swojej produkcji. U mnie automatycznie pojawiły się obawy o ogólną optymalizację produkcji, i cóż nie jest najlepiej.

Ogólnie mocno stylizowana oprawa graficzna sprawia, że dzieło Arkane prezentuje się bardzo przyjemnie dla oka. Z pewnością nie jest to jednak gra, która powalczy o tytuł tej najładniejszej. Trzydzieści FPS-ów w wersji na Xbox Series X też jest do przełknięcia, chociaż mam świadomość, że ten typ rozgrywki znacznie zyska na konsolach, gdy pojawi się tryb wydajność.

Ciężko jednak tolerować regularne opóźnienia w doczytywaniu tekstur, cieni i obiektów. Nie tylko sprawia to wrażenie gry niedopracowanej, ale po prostu zabija immersję. Wspomniane już 30 kl./s niestety również nie jest w stanie utrzymać się na stabilnym poziomie. Wystarczy, że na ekranie pojawi się trochę więcej przeciwników, jakiś wybuch i mamy wyraźne dropy.

Na zdecydowany plus zasługuje natomiast udźwiękowienie, to kolejny element Redfall, do którego nie mogę się przyczepić. Zarówno muzyka, jak i poszczególnie dźwięki budują znakomity nastrój grozy i szaleństwa. Warto również podkreślić, że Redfall otrzymało pełną polską lokalizację, a aktorzy, którzy podkładają głosy postaciom, wykonali kawał znakomitej roboty.

Tylko Redfall żal

Redfall zostawiło mnie rozdartego. Z jednej strony otrzymałem znakomicie zaprojektowany świat, ciekawą historię i ogólnie bardzo klimatyczną, wciągającą produkcję. Z drugiej natomiast gra momentami frustrowała przez dziwne zachowania SI, liczne uproszczenia w rozgrywce czy błędy i kiepską optymalizację na konsoli Xbox Series X.

Oczekiwałem od Redfall czegoś więcej i szkoda, że twórcom nie dano więcej czasu na dopracowanie gry. Jestem niemal pewien, że kilka dodatkowych miesięcy zdziałałoby tu cuda. Nie mogę jednak powiedzieć, że czas spędzony z Redfall był straconym, wręcz przeciwnie. Wiesz, ze gra jest dobra jeśli siadasz do niej po południu na godzinkę, dwie, a kończysz o 4-5 nad ranem. Miasteczko Redfall ma swój niezwykły urok i zdecydowanie warto je odwiedzić.