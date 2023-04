Redfall rozczaruje graczy? Najnowsze informacje nie napawają optymizmem

Redfall to jedna z największych premier Microsoftu i konsol Xbox w tym roku. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że tym razem gracze będą rozczarowani.

Najnowsza produkcja zasłużonego i utalentowanego studia Arkane (Dishonored, Deathloop) od początku wzbudzała wiele kontrowersji. Przede wszystkim studio przyzwyczaiło nas do znakomitych historii i produkcji przeznaczonych głównie dla jednego gracza. Tym razem jednak deweloperzy postanowili opuścić swoją strefę komfortu i Redfall jest pierwszą w historii studia sieciową grą nastawioną na kooperację.

Wielokrotnie przekładana premiera tytułu i narastające obawy co do jego jakości pod względem technicznym spowodowały, że wielu graczy podchodzi z Redfall z rezerwą. Najnowszy komunikat deweloperów z pewnością tego nie zmieni. Redfall bowiem nie zachwyci na konsolach Xbox Series X|S.

Redfall tylko w 30 klatkach na sekundę na Xbox Series X|S

Za pośrednictwem Twittera przedstawiciele studia Arkane poinformowali, że Redfall w dniu premiery zaoferuje nam jedynie rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę na Xbox Series X|S. Jak łatwo się domyślić, taka decyzja deweloperów nie przypadła do gustu graczom. Większość z nich uważa, że 60 kl/s powinno być w przypadku konsol 9. generacji standardem. Co więcej, warto podkreślić, że mamy tu do czynienia z dynamiczną pierwszoosobową strzelanką, a więc gatunkiem, dla którego płynność rozgrywki jest znacznie bardziej istotna niż wyjątkowo szczegółowa oprawa graficzna.

Pocieszające jest to, iż twórcy mają świadomość, że wybór trybu rozgrywki powinien należeć do graczy. Potwierdzono już bowiem, że trwają już prace nad trybem "performance" z obsługą 60 kl/s i zadebiutuje on po premierze gry. Kiedy dokładnie? Tego niestety nie ujawniono. Trzeba przyznać, że jest to dość niecodzienna sytuacja, bowiem wyraźnie sugeruje nam, że twórcy najzwyczajniej w świecie nie wyrobili się z odpowiednią optymalizacją tytułu.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

To nie jedyny problem Redfall

Ograniczenie liczby klatek na sekundę na konsolach Xbox Series X|S to nie jedyny problem, z jakim mierzy się Redfall. Wiadomo już bowiem, że w dniu premiery Redfall będzie wymagało stałego połączenia online zarówno dla pojedynczego gracza, jak i dla kooperacji. Twórcy ponoć chcą zdjąć ten obowiązek z graczy singlowych, jednak nie potwierdzono jeszcze tego oficjalnie. Jak to całe zamieszanie wpłynie na przyjęcie najnowszej gry Arkane? Ja cały czas trzymam kciuki za Redfall, ale obawiam się, że wielu graczy może być mniej wyrozumiałych.

Premiera Redfall odbędzie się 2 maja na PC i Xbox Series X|S. Gra w dniu premiery będzie również dostępna dla abonentów usługi Xbox Game Pass.