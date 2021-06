Redkey F10 - najnowsza oferta kusi, ale trzeba się spieszyć. Czas tylko do 26 czerwca

Składany, ręczny i do tego bezprzewodowy odkurzacz Redkey F10 zyskuje na popularności, a trwająca już od dziś do 26 czerwca promocja jeszcze bardziej skłania do jego kupna.

Spis treści

Nowoczesny i wygodny odkurzacz Redkey F10 zadebiutował na rynku zaledwie na początku czerwca, ale już zyskał sporą popularność. Wystarczy powiedzieć, że już w dniu 8 czerwca, gdy stał się dostępny na platformach eBay i Aliexpress, od razu znalazł się na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży w swojej kategorii.

Sama marka Redkey zyskała także uznanie wśród klientów za tworzenie produktów w wysokiej jakości, a jednocześnie przyjaznych dla środowiska i użytkownika, a w branży m.in. za jakość i wydajność oferowanych urządzeń. Popularność ręcznego, składanego, bezprzewodowego odkurzacza Redkey F10 nie powinna jednak dziwić, ponieważ może pochwalić się on naprawdę sporą ilością zalet.

Lista zalet Redkey F10 jest długa

Sama budowa Redkey F10 sprawia, że urządzenie jest stosunkowo lekkie, a korzystanie z niego nie obciąża kręgosłupa. Dzięki temu, sprzątanie z jego pomocą jest zdrowsze i mniej męczące, niż w przypadku wielu podobnych urządzeń. Co więcej, jego składana konstrukcja powoduje, iż odkurzacz nie tylko łatwo chować i przechowywać, ale jest on tez w stanie docierać nawet do trudno dostępnych miejsc, takich jak choćby przestrzenie pod łóżkami oraz niewielkie zakamarki. Tym sposobem, mamy możliwość wyeliminowania tzw. martwych stref podczas porządków. Bezprzewodowy odkurzacz Redkey F10 może pochwalić się również doskonałą mocą ssania - 23 000 Pa i silnika - 400 W, a także skutecznością wychwytywania kurzu wynoszącą ponad 95%. Możliwe jest to m.in. za sprawą specjalnego czujnika kurzu, dzięki czemu urządzenie samo dostosowuje moc do ilości zabrudzeń. Tak więc, nasze sprzątanie jest nie tylko dokładniejsze i energooszczędne, ale też zdrowsze. Jak to możliwe? Zaawansowane wychwytywanie kurzu w połączeniu z trzema warstwami filtracji oraz podwójnej filtracji HEPA usprawnia eliminację unoszonych w powietrze drobinek kurzu, jak ma to zwykle miejsce podczas odkurzania. Na dodatkową uwagę zasługują także: przystępna cena wymiennych filtrów, oświetlenie LED wspomagające nawigację na zacienionych przestrzeniach oraz wymienny akumulator o dużej pojemności, dający gwarancję długotrwałego użytkowania zasilacza odkurzacza.

Teraz tym bardziej warto

Jesteśmy obecnie już w połowie roku 2021 i z tej okazji platforma sprzedaży Aliexpress przyszykowała wiele ciekawych promocji. Jedną z nich jest właśnie oferta, dotycząca bezprzewodowego, składanego, ręcznego odkurzacza Redkey F10.

Podczas wyprzedaży od 21 do 26 czerwca, pięcioro szczęśliwych kupujących zostanie losowo wybranych, aby otrzymać drugi Redkey F10. Oznacza to, że kupując ten odkurzacz, drugi jego egzemplarz otrzymasz za darmo. To jednak nie wszystko - 100 szczęśliwych, losowo wybranych kupujących dostanie w prezencie inteligentną elektryczną szczoteczkę do zębów.

Oczywiście również cena urządzenia w trakcie tej krótkiej promocji jest bardziej atrakcyjna, niż zwykle. Została ona bowiem obniżona o 32%, a konkretnie z 249.99 dolarów (~ 951 złotych) na 169.99 dolarów (~ 646 złotych). Jeśli więc jesteście zainteresowani zakupem tego wygodnego i nowoczesnego odkurzacza - Redkey F10, wystarczy przejść na stronę Aliexpress z ofertą na Redkey F10 i skorzystać z okazji.