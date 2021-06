Redkey F10 – składany odkurzacz już od dziś na Aliexpress

Od dziś na Aliexpress można nabyć ręczny, bezprzewodowy i do tego składany odkurzacz - Redkey F10. Warto jednak pospieszyć się z zakupem.

Spis treści

Redkey to marka, która zwraca na siebie uwagę innowacyjnością, o czym świadczy m.in. posiadanie aż 14 certyfikatów i prawie 100 patentów. Już od dziś, czyli od 8 czerwca, na Aliexpress można kupić jeden z ciekawszych produktów z portfolio firmy, a mianowicie bezprzewodowy, składany i do tego ręczny odkurzacz Redkey F10. Warto się jednak pospieszyć, na pierwszych kupców czekają bowiem niespodzianki.

Choć rynek odkurzaczy jest bardzo konkurencyjny, to warto zwrócić uwagę na Redkey F10, ponieważ wielu osobom może przypaść do gustu jego funkcjonalność. Model ten jest bowiem nie tylko ręczny, ale do tego działa bezprzewodowo i można nim łatwo manipulować, a to za sprawą standardowej funkcji składania.

Zdrowo, dokładnie i z dużą mocą

Specyfika urządzenia sprawia, iż dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki, czy przestrzenie pod łóżkami i stołami nie stanowi już większego problemu. Przy tym, podczas korzystania z Redkey F10 nie obciążamy postawy, ponieważ nie trzeba się schylać lub kucać, a i tak unikniemy tak zwanych martwych punktów w sprzątanych przestrzeniach. Dotarcie do poszczególnych miejsc nie gwarantuje jednak, że będą one czyste. To z kolei zawdzięczamy także możliwościom sprzętu, a w przypadku Redkey F10 można powiedzieć, że w małym opakowaniu kryje się spora siła. Ten bezprzewodowy, ręczny, składany odkurzacz ma bowiem moc ssania 400W, co w połączeniu z wytwarzanym silnym nawiewem (23Kpa) sprawia, że jego skuteczność zbierania kurzu wynosi 95%. Dzięki temu dokładnie usuniemy kurz zarówno z podług, jak i z dywanów.

Innowacyjność i energooszczędność

W czym jednak przejawia się innowacyjność odkurzacza ręcznego Redkey F10? Między innymi w automatycznym czujniku kurzu, który analizuje ilość zanieczyszczeń i wielkość ich cząsteczek, a urządzenie na tej podstawie dostosowuje moc ssania oraz nawiewu do sprzątania danych powierzchni.

Rozwiązanie to sprawia, że odkurzacz nie tylko dokładnie sprząta, ale też ogranicza zbędny pobór energii, dzięki czemu jest bardziej energooszczędny, niż znaczna część konkurencyjnych produktów.

Dodatkowo, w Redkey F10 zastosowano 3-warstwową filtrację oraz dwuwarstwową filtrację HEPA, co znacznie zmniejsza ilości drobnego pyłu, wydostającego się z wylotu powietrza. To natomiast zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu, znacznie wydłuża żywotność elementów eksploatacyjnych oraz poprawia jakość powietrza w naszym otoczeniu po zakończeniu odkurzania.

Redkey F10 już dostępny

Bezprzewodowy, składany, ręczny odkurzacz Redkey F10 jest od dziś dostępny na Aliexpress. Warto jednak pospieszyć się z jego nabyciem, bowiem z okazji premiery sprzętu, będzie on dostępny do 15 czerwca w promocyjnej cenie 169,99 dolarów (cena regularna to 249,99 dolarów).

Dodatkowo, pierwszych 100 kupujących otrzyma także bonusowy prezent, w postaci elektrycznej szczoteczki do zębów - Soocas X3U. Jeśli więc zainteresował was odkurzacz Redkey F10, to w tym przypadku nie warto się długo zastanawiać.