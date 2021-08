Redkey i nowa, Jesienna Edycja sprzętów domowych

Marka Redkey zdecydowała się wypuścić na rynek Edycję Jesienną urządzeń do sprzątania domu. Sprzęty są nie tylko warte uwagi, ale i w atrakcyjnych cenach. Sprawdźcie sami.

Trzeba przyznać, że innowacyjna marka Redkey cieszy się stale rosnącym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony konsumentów. Zawdzięcza to głównie solidnym urządzeniom, przemyślanym rozwiązaniom oraz atrakcyjnym cenom sprzętów domowych, na które z pewnością warto zwrócić uwagę. Łączą one w sobie bowiem kompaktowe rozmiary, funkcjonalność, wydajność oraz łatwość obsługi. Dobrym tego przykładem może być choćby składany, bezprzewodowy odkurzacz Redkey F10, który trafił na rynek w czerwcu tego roku. Urządzenie szybko zyskało popularność i zaledwie w przeciągu jednego miesiąca osiągnął sprzedaż na poziomie 10 milionów dolarów. Teraz natomiast, firma przygotowała nową, Jesienną Edycję sprzętów domowych, w skład której wchodzi kilka wyjątkowo ciekawych urządzeń. Sprawdźcie sami.

Urządzenie do usuwania sierści zwierząt domowych (około 60 €)

Cóż, z tego niewielkiego, acz efektywnego urządzenia ucieszy się każdy właściciel zwierzaków posiadających sierść. Choć kochamy naszych pupili, to wszechobecne pozostałości po ich futrze są dodatkiem, z którego każdy z chęcią by zrezygnował. Niestety, w praktyce nie jest to tak proste, a może raczej – nie było, ponieważ od teraz wszystko się zmieni. W jaki sposób? Za sprawą niewielkiego urządzenia do usuwania sierści zwierząt marki Redkey. Aż trudno uwierzyć, że takie maleństwo ma takie możliwości, bowiem ta maszyna (o wadze 455 g) ma silnik 80 000 obr./min i ssanie 14 000 pa., a do tego statyczną główkę szczoteczki. Dzięki temu sprzęt jest w stanie wyczyścić sierść zwierząt z niemal każdej powierzchni, a co więcej, posiada dodatkowe narzędzia do czyszczenia m.in. kanap, łóżek, tapicerki, wózka dziecięcego i wnętrza samochodu. Urządzenie nie wymaga przy tym żadnego wysiłku, bowiem jest lekkie, niewielkie i proste w obsłudze. Plusem jest też łatwe ładowanie za pomocą portu USB.

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho (około 200 €)

Teraz przejdźmy do jednego z flagowych urządzeń tej Jesiennej Edycji, a mianowicie do mopa i odkurzacza 2 w 1. Za sprawą solidnego łańcucha dostaw oraz przemyślanemu projektowi, to połączenie sprzętów domowych pozwoli nie tylko na wygodniejsze, ale i wydajniejsze sprzątanie, usuwając m.in. uporczywe plamy, których zwykłe odkurzacze nie są w stanie usunąć Warto zaznaczyć, iż większość tego typu nowatorskich urządzeń jest dość droga i raczej nieprzystępna cenowo dla zwykłych konsumentów, niejednokrotnie przekraczając 400 euro. Model od Redkey natomiast, można nabyć już w cenie 200 €, przy czym jego twórcom udało się zachować wysoką i satysfakcjonującą jakość.

Odkurzacz P6 (około 70 €)

Odkurzacze bezprzewodowe są wygodną alternatywą dla klasycznych sprzętów tego typu. Jednakże ich moc nie zawsze wystarczy, aby poradzić sobie z pewnymi rodzajami zanieczyszczeń. Z pomocą przychodzi więc przewodowy odkurzacz Redkey P6. Na tle konkurencji wyróżnia się on m.in. mocą aż 600 W, czyli niemal dwukrotnie wyższą, niż klasyczni przedstawiciele tych urządzeń. Dzięki połączeniu takiego poziomu mocy z niezwykle długim czasem pracy, odkurzacz ten posiada możliwości nieosiągane dla sprzętów bezprzewodowych. Na uwagę zasługuje także siedmiometrowy kabel zasilający oraz zoptymalizowana zwrotność, które umożliwiają swobodne sprzątanie dużych poszczególnych pomieszczeń.

Odkurzacz z rurką przedłużającą (około 150 €)

Odkurzacz z rurką przedłużającą od Redkey jest idealny do małych domów i łatwy do przechowywania w kompaktowych przestrzeniach. Pokonuje większość dostępnych modeli, jeśli chodzi o moc ssania i pojemność pojemnika na kurz. Co więcej, urządzenie jest także zdecydowanie przystępne cenowo.

Mop elektryczny (poniżej 150 €)

Teoretycznie niepozorne urządzenie, jakim jest mop elektryczny od Redkey z Edycji Jesiennej, może poszczycić się wieloma pozytywnymi cechami. Jego prędkość 250 obr./min jest znacznie wyższa niż 180 obr./min, które są standardem u większości konkurentów. Nie trzeba się też martwić o czyszczenie nakładki do mopa, ponieważ może ona sama się wyczyścić, a w tym celu wystarczy nacisnąć zaledwie jeden przycisk. Mop jest również wyposażony w dwa rodzaje nakładek mopujących: do czyszczenia i woskowania podłogi. Tym sposobem sprzęt pozwala na kompleksowe sprzątanie całej powierzchni mieszkaniowej.

Jak już niejednokrotnie mogli przekonać się użytkownicy sprzętów marki Redkey, firma od lat tworzy solidne, a przy tym niedrogie sprzęty. Osiąga to dzięki profesjonalnym projektom, rozwiniętym trybom produkcji i sukcesywnemu zarządzaniu łańcuchem dostaw. Jedną z największych zalet urządzeń marki jest niezwykła łatwość ich użytkowania i brak potrzeby skomplikowanych instrukcji, aby wiedzieć jak z nich korzystać i z ich pomocą skutecznie dbać o czystość domu.