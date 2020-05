Redmi 10X przetestowany - procesor Dimensity 820 wydajniejszy od Snapdragona 765G

Najnowszy układ od MediaTek'a jest wydajniejszy od nowego układu Snapdragon 765G z obsługą modemu sieci 5G. Zakup flagowca staje się coraz mniej opłacalny.

Producenci smartfonów zacięcie rywalizują ze sobą w segmencie średniaków. Wraz z wzrostem cen telefonów komórkowych coraz więcej osób rezygnuje z zakupu flagowców.

Na rynku pojawiły się dwa nowe procesory - Qualcomm Snapdragon 765G oraz MediaTek Dimensity 820. Oba układy mają bardzo wysoką wydajność, a na dodatek obsługują wszystkie najnowsze technologie z modemem sieci 5G na czele.

Xiaomi przygotowuje się właśnie do premiery nowego urządzenia z rodziny Redmi. Smartfon Redmi 10X zadebiutuje oficjalnie 26 maja, a my wiemy już, że Chińczycy, którzy do tej pory bardzo chętnie wybierali układ Snapdragon 765G zaprezentują smartfona z procesorem Dimensity 820.

Do sieci trafiły własnie wyniki testów syntetycznych smartfonów z procesorami Snapdragon 765G oraz Dimensity 820. Urządzenia przetestowano w popularnym benchmarku AnTuTu, który ostatnimi czasy zniknął ze Sklepu Play. Urządzenie wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 820 osiągnęło wynik 406664 punktów.

Według testów układ MediaTek'a jest około 20 procent wydajniejszy od Snapdragona 765G, który osiągnął zaledwie 325155 punktów w identycznym teście.

Szczegółowe wyniki testu AnTuTu pokazują, że nowy układ MediaTek'a przewyższa swojego konkurenta od Snapdragona w każdym z testowanych aspektów - wydajności CPU, wydajności graficznej, szybkości przepustowości pamięci oraz prędkości działania interfejsu użytkownika.

MediaTek Dimensity 820 składa się z czterech wydajnych rdzeni ARM Cortex-A76 o taktowaniu 2,6 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni ARM Cortex-A74 o taktowaniu 2,0 GHz. Chipset pozytywnie wyróżnia się wydajnością podczas obliczeń związanych z AI oraz w grach.

Dimensity 820 kompatybilny jest z modemem sieci 5G. Procesor obsługuje aparaty o rozdzielczości do 80 MP oraz posiada dekoder wideo 4K HDR.

Smartfon od Redmi, który zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu będzie pierwszym dostępnym na rynku urządzeniem wyposażonym w najnowszy układ MediaTek'a z rodziny Dimensity.

