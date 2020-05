Redmi 10X - smartfony z 5G już za 1000 złotych

Xiaomi zaprezentowało rodzinę Redmi 10X - znajdziemy w niej wsparcie dla 5G i procesory Dimensity 800. Wszystko w niezwykle przystępnych cenach.

Redmi to marka Xiaomi, która cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Dzisiaj zaprezentowano rodzinę 10X, w skład której wchodzą modele 10X 5G, 10X Pro, a także 10X 4G, będący odświeżonym Redmi Note 9. Te dwa pierwsze modele wspierają standard łączności 5G i mają takie same wyświetlacze AMOLED 6,57" (pokazują obraz w rozdzielczości FullHD+). Model Redmi 10X5G ma aparat przedni pop-up z obiektywem 20 MP, w smartfonie Pro jest on umieszczony w notchu i mamy tu 16 MP. Panele obu telefonów są pokryte szkłem Gorilla Glass 5. Z tyłu widzimy obiektyw główny 48 MP i ultraszerokokątny 8 MP, a w edycji Pro dodatkowo teleobiektyw 8 MP (z zoomem optycznym x3) i makro 5 MP.

Redmi 10X Pro

Modele z tej rodziny napędza do działania procesor MediaTek Dimensity 820, który może mieć 6 lub 8 GB RAM w przypadku Pro oraz mamy 8 GB w przypadku 10X 5G. Zakres dostępnych pamięci wynosi od 64 do 256 GB. Działają pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką MIUI 12, a zasila je akumulator o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W (10X 5G) lub 33W (10X Pro). Obudowy są szczelne - mają certyfikat IP53. Znajdziemy w ich wejście na słuchawki, a dodatkowo Pro obsługuje NFC.

A za ile to wszystko? Trzeba przyznać, że za niewiele. Dostępne będą cztery warianty kolorystyczne - błękitnym, różowy, biały oraz złoty. Ceny 10X 5G to (w przeliczeniu) 930 złotych za edycję 6 GB RAM/64 GB pamięci, co czyni z niego najtańszy model 5G na rynku. Wersja 6 GB RAM/128 GB pamięci to ok. 1050 zł, a za 8 GB RAM/128 GB pamięci płaci się ok. 1210 zł. Najmocniejsza kombinacja - czyli 8 GB RAM / 256 GB pamięci to wydatek ok. 1400 złotych. Edycja 10X Pro to ok. 1325 zł za 8 RAM/128 GB pamięci lub ok. 1500 zł za 8GB RAM/256 GB pamięci. Najtańszy wariant, 10X 4G to zaledwie ok. 580 zł za 4GB RAM/128 GB pamięci, a model droższy oferuje za niecałe 700 zł 6 GB RAM i 128 GB pamięci.

Oficjalna sprzedaż rusza 1 czerwca. Niestety, nie wiemy jeszcze, czy i kiedy seria ta trafi na polski rynek.

Źródło: GSM Arena