Redmi 11 5G ujawniony. Xiaomi przygotowuje budżetową bombę!

Xiaomi specjalizuje się między innymi w tworzeniu naprawdę ciekawych, budżetowych propozycji. Redmi 11 5G kontynuuje tę tradycję.

Spis treści

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Jeśli jakaś marka znana jest z tego, że robi naprawdę ciekawe smartfony w dobrych cenach - jest to Xiaomi. W internecie, dzięki publikacji 91mobiles, pojawiły się teraz informacje na temat nadchodzącego Redmi 11 5G. Może to być naprawdę interesująca propozycja!

Redmi 11 5G - specyfikacja

Jak sama nazwa wskazuje, Redmi 11 5G ma być wyposażony w moduł 5G. Będzie on zapewniony przez procesor MediaTek Dimensity 700, którego działanie wspierało będzie 4 GB pamięci RAM. Dodatkowo działanie tych podzespołów będziemy mogli oglądać na mającym 6,58 cali ekranie FullHD+ o odświeżaniu 90 Hz. Ponadto, w nadchodzącym smartfonie znajdzie się miejsce na trzy aparaty: dwa przednie, o rozdzielczości 50 MP i 2 MP, a także przedni aparat do selfie o sensorze 5 MP. Całość uzupełni bateria 5000 mAh, 18 W ładowanie, czytnik kart pamięci i 64 GB pamięci wewnętrznej. Telefon będzie oczywiście działał pod kontrolą MIUI.

Zobacz również:

Redmi 11 5G - premiera

Według źródeł, premiera Redmi 11 5G będzie miała jeszcze w drugim kwartale 2022 roku - przynajmniej w Indiach. Możemy się jednak spodziewać, że telefon ten szybko trafi też do Europy - przecież Redmi Note 11 jest już u nas dostępny. Wydaje się więc, że premiera w okolicach przełomu czerwca i lipca jest osiągalna.

Redmi 11 5G - cena

Na tę chwilę mamy informację tylko o jednej konfiguracji Redmi 11 5G. Jest to wariant z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Według źródeł ma on kosztować około 180 dolarów, czyli w okolicach 770 zł. Do tej ceny dojdą jeszcze podatki, jednak wiemy na pewno, że telefon będzie tańszy niż Redmi Note 11. Można więc szacować, że jego cena nie przekroczy 999 zł.

OD AUTORA

Xiaomi kontynuuje tradycję dawania swoim budżetowym smartfonom tego, co jest niezbędne. Wystarczająco dobry procesor, jeden przyzwoity aparat, ładny ekran z szybkim odświeżaniem? Wszystko to jest w tej paczce. A wisienką na torcie jest jeszcze moduł 5G w tak małym budżecie. Super!