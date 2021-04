Redmi 20X - ultra tani smartfon z 90 Hz ekranem i 5G. Trafi do Polski?

Redmi przygotowuje się do premiery kolejnego urządzenia. Model X20 będzie jednym z najtańszych smartfonów z 5G i 90 Hz ekranem. To świetny średniak, ale czy smartfon trafi do sprzedaży w Polsce?

Chyba nie powinniśmy już czuć się zaskoczenie kolejną premierą od Xiaomi. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni na rynku pojawiło się mnóstwo urządzeń z logo Xiaomi i Redmi. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wiosennych premier. Redmi 20X Redmi przygotowuje się do premiery kolejnego świetnego smartfona. Mowa o Redmi 20X. Urządzenie zastąpi na rynku swojego poprzednika - Redmi 10X, który zadebiutował na rynku w czerwcu 2020 roku. Na portalu społecznościowym Weibo pojawił się plakat promocyjny Redmi 20X. Wynika z niego, że na rynku pojawi się Redmi 20X w czterech wersjach kolorystycznych - czarnej, srebrnej, niebieskiej oraz zielonej. Dodatkowo urządzenie zaoferuje modem sieci 5G, ekran z 90 Hz częstotliwością odświeżania oraz 48 MP aparat główny. Podstawowa wersja z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej sprzedana będzie za 999 CNY, co przekłada się na około 600 zł netto. Doliczając podatki smartfon w naszym kraju z pewnością kosztowałby grubo poniżej 1000 zł. W obudowie Redmi 20X znajdzie się miejsce dla procesora MediaTek Dimensity 700 oraz ekranu IPS LCD o przekątnej 6,5 cala. Będzie to panel o rozdzielczości Full HD+. Smartfon zasilany będzie z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania przewodowego. System operacyjnych to Android 11 z nakładką MIUI 12. Niestety nie ma róży bez kolców. Redmi 10X sprzedany był wyłączenie w Chinach. Podobny los prawdopodobnie czeka jego następcę. Oznacza to, że w Polsce musimy zadowolić się innymi tanimi smartfonami z 5G. Warto spojrzeć na Moto G 5G i Redmi Note 10 5G.