Redmi 7 - niemalże dwuletni budżetowiec otrzymuje Androida 10

Lepiej późno, niż wcale. Posiadacze Redmi 7 otrzymali właśnie aktualizację do Androida 10.

W czasach gdy najwięksi producenci aktualizują swoje flagowce oraz średniaki do Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację), niektóre smartfony dopiero otrzymują Androida 10. Należy do nich Redmi 7. To budżetowy smartfon Xiaomi, który zadebiutował na rynku na początku 2019 roku. Urządzenie wyposażano w całkiem sensowny procesor Snapdragon 632, do 4 GB pamięci operacyjnej oraz wyświetlacz o rozdzielczości HD.

Redmi 7

Smartfon trafił na rynek z Androidem 9.0 na pokładzie. W międzyczasie urządzenie otrzymało aktualizację do MIUI 11. Teraz nadszedł czas na aktualizację urządzenia do Androida 10.

W tym miejscu warto podkreślić, że Xiaomi rozpoczęło wdrażanie Androida 10 na Redmi 10 już w czerwcu. Mowa jednak o rynku chińskim, gdzie smartfony nie posiadają dostępu do usług Google. Po prawie 6 miesiącach identyczna aktualizacja została wydana dla wariantu globalnego.

Oprogramowanie zbudowane w oparciu o Androida 10 posiada numer kompilacji V11.0.1.0.QFLMIXM. Aktualizacja udostępniana jest partiami. Do wszystkich użytkowników powinna trafić w przeciągu najbliższych tygodni.

Nowy system operacyjny wprowadza zmodyfikowane gesty oraz globalny tryb ciemny. Redmi 7 otrzymał również niezliczoną ilość mniejszych poprawek.

Udostępnione dziś oprogramowanie to prawdopodobnie ostatnia duża aktualizacja dla Redmi 7. Urządzenie nie otrzyma nakładki MIUI 12, ani Androida 11.

Źródło: gizmochina.com