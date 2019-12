Redmi 9 z procesorem MediaTek Helio G70 na początku 2020 roku

Redmi 8 weszło na rynek w październiku, a podobno na horyzoncie już pojawił się jego następca - Redmi 9.

Jak na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji - jak na razie o Redmi 9 donoszą tylko przecieki, które dzisiaj pojawiły się w sieci. Według nich urządzenie to ma używać procesora MediaTek Helio G70. Biorąc pod uwagę, że Redmi Note 8 Pro korzysta z G90T, a Redmi 8 ma Snapdragon 439, jest to prawdopodobne. Ma mieć wyświetlacz 6,6", czyli zauważalnie większy w porównaniu z Redmi 8 - tu otrzymaliśmy 6,22". Najsłabsza konfiguracja ma używać 4GB RAM i mieć 64GB pamięci. To również krok do przodu w stosunku do poprzednika, gdzie mieliśmy 3GB/32GB. Ma pojawić się kilka wariantów, różniących kombinacją RAM i pamięci.

Redmi 9 - to kolejna informacja z przecieków - będzie korzystać z systemu Android 10 z nakładką MIUI 11. Ze swojej strony spodziewamy się lepszych aparatów, a także zastosowania różnego rodzaju rozwiązań, podnoszących jakość wykonywanych zdjęć. Prawdopodobnie telefon ten trafi na rynek już w pierwszym kwartale 2020 roku - ale na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać, podobnie jak i na samo potwierdzenie istnienia tego modelu. Niektóre źródła podają, że nie tylko już od dawna istnieje, ale w chwili obecnej jest nawet w produkcji. Jeżeli tak jest, zapewne pierwsze oficjalne informacje pojawią się w najbliższych tygodniach.