Redmi 9A i Redmi 9C oficjalnie - oto najtańsze smartfony Xiaomi na ten rok

Xiaomi zaprezentowało właśnie dwa nowe smartfony. Urządzenia są zubożonymi wersjami Redmi 9.

Smartfony z rodziny Redmi co roku bija rekordy sprzedażowe. Podstawowe modele takie, jak Redmi 9 pozytywnie wyróżniają się stosunkiem jakości do ceny, dzięki czemu rokrocznie sprzedają się w milionach egzemplarzy.

Redmi 9A i Redmi 9C

Na rynku pojawił się już Redmi 9, który kosztować będzie około 800 zł, ale Xiaomi zaprezentowało właśnie dwa nowe, tańsze smartfony z rodziny Redmi 9. Poznajcie Redmi 9A i Redmi 9C.

Na premierę Redmi 9A i Redmi 9C wybrano Malezję. Smartfony z rodziny Redmi 9 kosztować będą mniej, niż 100 dolarów. Dodatkowo nowo zaprezentowane budżetowce to pierwsze tak tanie urządzenia z procesorem MediaTek Helio G35.

Oba smartfony wyposażono w ekran o przekątnej 6,53 cala. jest to panel o rozdzielczości HD+ 1600 x 720 pikseli z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody. Panel posiada certyfikat TUV Rheinland, a jasność maksymalna ma wynosić nawet 400 nitów.

Istotne różnice pomiędzy Redmi 9A, a Redmi 9C znajdziemy pod obudową. Droższy model - Redmi 9C posiada procesor Helio G35, a tańszy Redmi 9A Helio G25.

Również z tyłu widoczne są różnice. Redmi 9C posiada trzy aparaty, a Redmi 9A ma tylko jeden aparat na pleckach. Rozdzielczość w obu przypadkach wynosi 13 MP. Nie zabrakło również wsparcia dla AI.

Oba telefony posiadają spore baterie o pojemności 5000 mAh.

Producent zadbał o obecność modemu sieci 4G LTE ze wsparciem dla Dual SIM. Port do ładowania to niestety przestarzałe microUSB. Nie zabrakło 3,5 mm gniazda słuchawkowego oraz czytnika kart pamięci microSD o pojemności do 512 GB. Co ciekawe urządzenia korzystają z pamięci LPDDR4x RAM oraz eMMC 5.1, co nie jest standardem w tak tanich telefonach.

Redmi 9C dostępny będzie w kolorach Midnight Grey, Sunrise Orange i Twilight Blue. Cena staruje z poziomu około 100 dolarów za wersję z 2 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Tańszy model Redmi 9A wyceniono na około 83 dolary.

Sprzedaż startuje 7 lipca.

