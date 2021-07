Redmi Buds 3 Pro - "nowe" słuchawki Xiaomi w świetnej cenie

Xiaomi wypuściło swoje najnowsze słuchawki true wireless na światowe rynki. Cena Redmi Buds 3 Pro pozytywnie zaskauje.

Producenci smartfonów przyzwyczaili nas już do tego, że powoli przestają się ograniczać jedynie do produkcji telefonów, a coraz odważniej atakują także inne segmenty mobilnej elektroniki. Większość z nich produkuje już własne słuchawki, smartwatche lub inne akcesoria. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku produktów Xiaomi, które zdecydowało się na wypuszczenie swoich słuchawek Redmi Buds 3 Pro na światowe rynki.

Słuchawki te pojawiły się po raz pierwszy, nie mogło być inaczej, w Chinach i, tutaj także nikogo nie zaskoczymy, pod inną nazwą, a mianowicie Redmi AirDots 3. Bezprzewodowe słuchawki od maja tego roku są dostępne dla obywateli Państwa Środka za 299 yuanów, czyli około 180 złotych. Nie jest to więc wygórowana cena za słuchawki true wireless.

Dzisiaj jednak Redmi AirDots 3 debiutują także na zagranicznych rynkach, na których pojawią się jako Redmi Buds 3. Ich sugerowana cena detaliczna wynosi 60 dolarów, jednak pierwsi chętni mogą skorzystać z promocji, w której dostępna są za jedynie 40 dolarów, czyli nieco mniej, niż wynosi ich cena w Chinach. Jest to zdecydowanie pozycja godna rozważenia.

Jak prezentuje się specyfikacja techniczna słuchawek? Przede wszystkim oferują nam aktywne wyciszanie szumów (ang. active noise cancellation) na poziomie do 35 dB. Wyposażone są w 9 mm drivery oraz 3 mikrofony, a za łączność odpowiada moduł Bluetooth 5.2. Oczywiście do słuchawek dołączone jest także etui z portem USB Typu C, które dostępne będzie w dwóch kolorach: białym oraz czarnym. Etui będzie w stanie naładować słuchawki, które powinny zapewnić nam do 6 godzin odtwarzania muzyki, a jeżeli dołożymy do tego ładowanie w etui, czas ten wydłuża się aż do 28 godzin. Redmi Buds 3 zapewnią nam także obsługę głosem, dzięki wsparciu Asystenta Google oraz Siri.

