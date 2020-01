Redmi K20 Pro Premium doczekał się sporej obniżki

Xiaomi czyści magazyny przed lutową premierą Mi 10.

Xiaomi potrafi bardzo szybko wprowadzić na rynek ogromną ilość modeli. Takie działania powodują, że nawet najwierniejsi fani nie są w stanie zapamiętać wszystkich modeli z ostaniach miesięcy. Dodatkowo Xiaomi i jego podmarki wprowadzają na rynek takie same urządzenia w różnych nazwach oraz konfiguracjach pamięciowych. Wystarczy przypomnieć, że Redmi K20 to w Europie Xiaomi Mi 9T, a na rynku pojawił się już Redmi K30.

Pomimo tego, że na rynku dostępne są już modele Redmi K30 to poprzednie Redmi K20 nie zdążyły się jeszcze mocno zestarzeć. Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi zamierza jak najszybciej wyprzedać Xiaomi K20 na chińskim rynku. Czyżby gigant przygotowywał się już do premiery Xiaomi Mi 10?

Redmi K20 Pro Premium - najwyższy model z rodziny Redmi K20 (Xiaomi Mi 9T) został właśnie przeceniony do CNY 2799, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 1560 zł netto.

Redmi K20 Pro Premium jest następcą Redmi K20 Pro. Wersja Pro zadebiutowała krótko po standardowym modelu. Jedyną różnicą pomiędzy Redmi K20, a Redmi K20 Pro jest procesor. Identycznie jest w przypadku ich europejskich odpowiedników - Xiaomi Mi 9T oraz Xiaomi Mi 9T Pro.

Można sobie pomyśleć, że 1560 zł netto to normalna cena, jak na Xiaomi Mi 9T Pro. Trzeba jednak pamiętać, że wersja Redmi K20 Pro Premium nie jest dostępna w Europejskiej dystrybucji. Konfiguracja ta posiada lekko ulepszony procesor Qualcomm Snapdragon 855+, który wspierany jest przez aż 12 GB pamięci operacyjnej. Użytkownik ma do dyspozycji łącznie aż 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Cena detaliczna Redmi K20 Pro Premium podczas premiery została ustalona na CNY 3199 (około 1780 zł netto). Niedługo po premierze w grudniu smartfon dało się kupić za CNY 2999 (około 1675 zł netto). Teraz cena jest najniższa w historii modelu.

Wiele wskazuje na to, że Xiaomi szykuje się do premiery modelu Mi 10. Wraz z nim może zadebiutować model Redmi K30 Pro, który będzie bezpośrednim następcą wyprzedawanego właśnie Redmi K20 Pro Premium.

Źródło: gsmarena.com