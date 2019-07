Redmi K20 Pro otrzyma znakomitą edycję limitowaną

Nieco ponad miesiąc temu marka Redmi zaprezentowała swój najmocniejszy dotychczas smartfon - Redmi K20 Pro. Dzisiaj z kolei możemy podziwiać edycję limitowaną tego urządzenia, dedykowaną sympatykom Marvela.

Redmi na początku bieżącego roku zostało samodzielną marką. Producent rozpoczął od prezentacji kilku znakomitych urządzeń, jak choćby Redmi 7. Końcówka maja przyniosła nam prezentację pierwszego flagowca Redmi - Redmi K20 Pro. Dzisiaj chiński producent zaprezentował nam edycję limitowaną tego modelu, która z całą pewnością przypadnie do gustu fanom marki Marvel, a w szczególności serii Avengers.

Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition zaoferuje nam nie tylko zupełnie nowy design inspirowany filmami z serii Avengers, ale również kilka ciekawych dodatków jak np.: etui z motywem Avengers oraz stylizowany pendrive.

Jeśli chodzi o specyfikację, to tu nie ma żadnych niespodzianek i jest ona identyczna jak w standardowym modelu. Oznacza to, że możemy liczyć na sprzęt wyposażony w: 6,39 calowy wyświetlacz AMOLED, procesor Qualcomm Snapdragon 855, 8 GB pamięci RAM, potrójny aparat główny (48 Mpix + 13 Mpix + 8 Mpix), wysuwaną kamerkę do selfie (20 Mpix) oraz akumulator o pojemności 4000 mAh.

Producent nie ujawnił jeszcze dokładnej ceny, ani daty debiutu Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition. Możemy śmiało założyć, że smartfon w pierwszej kolejności zadebiutuje na terenie Chin. Jakie są szanse na europejską premierę urządzenia? Raczej nikłe, ale zawsze pozostaje nam import z rodzimego kraju producenta.

źródło: gsmarena.com