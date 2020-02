Redmi K20 Pro wycofane ze sprzedaży - Redmi K30 Pro nadchodzi

Redmi K20 Pro doskonale sprzedawało się na całym świecie. Jednak znika ze sprzedaży, szykując miejsce dla następcy - Redmi K30 Pro.

Redmi K20 Pro, które w Polsce dostępne jest pod nazwą Xiaomi Mi 9T, spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem na całym świecie. Uzyskało między innymi nagrodę German iF Design Award 2020, a liczba sprzedanych egzemplarzy przekroczyła 5 milionów. Dzisiaj dyrektor generalny Redmi, Lu Weibing, poinformował za pośrednictwem chińskiej sieci społecznościowej Weibo, że model zostanie wycofany ze sprzedaży. Oznacza to, że Redmi K30 Pro wejdzie do sprzedaży już w tym miesiącu.

Redmi K30 Pro nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowana, jednak dzięki wynikom testów w Geekbench wiemy, że korzysta z procesora Snapdragon 865, 8 GB of RAM, a działa oczywiście pod kontrolą systemu operaycjnego Android 10. Niedawny przeciek mówi o czterech obiektywach aparatu tylnego, w tym głównym 64 Mpix. Prawdopodobnie telefon zasila bateria 4700 mAh wspierająca ładowanie 33W. Plotki mówią o wyświetlaczu na cały front urządzenia, a obiektyw aparatu przedniego ma znajdować się w otworze. Ale równie dobrze aparat przedni może wysuwany. Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się jeszcze w tym miesiącu. Cena smartfona nie powinna przekraczać równowartości 2000 zł.