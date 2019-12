Redmi K30 5G - będzie wersja z 12 GB RAM i 512 GB miejsca

Do zapowiedzianych już edycji smartfona Redmi K30 5G dołącza kolejna - najlepsza.

Xiaomi zapowiedziało w ubiegłym tygodniu, że Redmi K30 5G będzie korzystać z jednego z najnowszych procesorów firmy Qualcomm - Snapdragon 765G, który ma wbudowany modem 5G. Ogłoszono także wersje 6GB Ram i 128GB pamięci oraz 8GB RAM i 256GB pamięci. Dzisiaj jednak wypatrzono na witrynie TENAA kolejny wariant - ma on 12GB RAM i 512GB pamięci, co sprawia, że staje w jednym rzędzie z mającymi podobną specyfikację flagowcami, jak Samsung Galaxy S10. Ale poza tym ma dokładnie to samo, co edycja z 8GB, czyli wyświetlacz LCD 6,67", pokazujący obraz w rozdzielczości Full HD+, dwa obiektywy aparatu przedniego (główny 20 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix), a także cztery obiektywy aparatu tylnego (główny to 64Mpix z najnowszym sensorem Sony IMX686).

Redmi K30 5G odróżnia od innych design - z tyłu ma obiektywy umieszczone na czymś, co wygląda niczym koliste wgłębienie w obudowie. Zwraca również uwagę ulokowanie czytnika linii papilarnych w przycisku zasilania. Z tego, co wiemy, mają być cztery wersje kolorystyczne: biała, niebieska, czerwona i purpurowa. Aktualnie wersja Redmi K30 5G mająca 8GB RAM i 256GB pamięci kosztuje w Chinach równowartość 410 USD (ok. 1600 zł). Ile zatem może kosztować edycja 12GB/256GB? prawdopodobnie ok. 40-50 USD więcej, a więc ok. 1800 zł.

Źródło: GSM Arena