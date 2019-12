Redmi K30 5G - premiera 7 stycznia

Redmi K30 i K30 5G zapowiedziano już 10 grudnia, nie podano daty premiery tego drugiego modelu. Padła ona dopiero dzisiaj - będzie to 7 stycznia.

Redmi K30 5G to smartfon korzystający z procesora Qualcomm Snapdragon 765G - jak wiemy, układ ten posiada zintegrowany moduł 5G, jednak nie jest to jedyny powód, dla którego można uznać to urządzenie za warte uwagi. Ma ono wyświetlacz LCD 6,67" z rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli, czyli Full HD+ i wysoką częstotliwością odświeżania - 120 Hz - co docenią przede wszystkim miłośnicy gamingu mobilnego. Smartfon wyposażono w autorski system chłodzenia cieczą, a także pojemną baterię 4500 mAh.

Redmi K30 5G to również bardzo dobre aparaty. Tylny składa się z czterech obiektywów - główny 64 Mpix z sensorem Sony IMX686, szerokokątny 8 Mpix, makro 5 Mpix oraz 2 czujnik głębi Mpix. Przedni to dwa obiektywy (20 Mpix + 2 Mpix), które wkomponowano w prawym górnym rogu przedniego panelu umieszczono podwójny aparat do selfie. Ten mniejszy odpowiada ze efekty bokeh. Telefon będzie dostępny od 7 stycznia w czterech wariantach, różniących się kombinacją RAM i pamięci - najtańszy to 6GB/64GB (ok. 1100 zł), potem mamy 6 GB/128 GB (ok. 1265 zł), 8 GB/128 GB (ok. 1430 zł) oraz najdroższą edycję - 8 GB/256 GB w cenie ok. 1600 zł. Wszystkie są już dostępne w przedsprzedaży na stronie JD.com. Niestety, nie wiemy, czy smartony trafią do innych krajów świata - w tym Polski.