Redmi K30 5G wyprzedane w dwie godziny

Xiaomi zaprezentowało Redmi K30 5G na początku grudnia, ale dopiero miesiąc później wszedł do sprzedaży. Pierwszy zapas został szybko wyprzedany.

Xiaomi zaczęło sprzedaż Redmi K30 5G wczoraj, o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Nabywców skusiła atrakcyjna cena - wariant mający 6GB RAM oraz 64GB pamięci kosztował równowartość ok. 1100 złotych, a więc jak za model z obsługą standardu 5G to niezwykle tanio. Drugi - 8GB RA, i 128GB pamięci - to wydatek ok. 1400 zł. Dlatego cały zapas smartfonów został wyprzedany w zaledwie dwie godziny. Producent już zapowiedział kolejny rzut tego modelu - następna sprzedaż rozpocznie się 10 stycznia.

Zainteresowanie telefonem bierze się nie tylko z 5G, ale ogólnie całej specyfikacji. Redmi K30 5G korzysta z mocnego procesora Snapdragon 765G, może mieć do 12GB RAM, wyświetlacz to IPS LCD 6,67" z odświeżaniem 120 Hz, a aparat tylny to cztery obiektywy: 64Mpix (Sony IMX686) + 8Mpix (ultraszerokokątny) + makro 2 Mpix + sensor głębi 2 Mpix. Pamięć może zostać rozszerzona do maksymalnie 256GB, a całość zasila akumulator 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 30W. Największą konkurencją dla tego modelu są telefony Oppo Reno 3 Pro i Realme X50. Używają tych samych procesorów i mają zbliżone ceny. Który okaże się najpopularniejszy? Na to pytanie będzie można odpowiedzieć dopiero za kilka miesięcy, kiedy producenci pochwalą się wielkością sprzedaży.