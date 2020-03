Redmi K30 Pro - prawdopodobnie zadebiutuje 24 marca

Miłośnicy telefonów Redmi czekają na premierę nowego flagowca - Redmi K30 Pro. Wszystko wskazuje na to, że pozostało do niej tylko nieco więcej, niż tydzień.

O Redmi K30 Pro przed długi czas słyszeliśmy rozmaite plotki i przecieki. Cały czas nie było wiadomo, kiedy oficjalnie telefon ten zostanie zaprezentowany, jednak już spory czas temu wycofano poprzednika - czyli K20 Pro, co oznaczało, że model ten jest gotowy. Wang Xiaoyan, szef Xiaomi China, zdradził, że debiut telefonu wyznaczony został na 24 marca. Miało to miejsce na stronach chińskiej sieci społecznościowej Weibo - zapytany przez jednego z użytkowników o datę premiery, odparł, że będzie to "przed P40". Ta zaś odbędzie się 26 marca.

Jeśli tak będzie, oficjalne potwierdzenie powinno pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Ostatnie przecieki mówią o dwóch wersjach urządzenia: normalnej oraz 5G. W przypadku tego drugiego możemy spodziewać się procesora Snapdragon 865 i wyświetlacza OLED 6,67" z jakością obrazu Full HD. Ma on mieć wbudowany czytnik linii papilarnych oraz otwór na obiektyw aparatu przedniego. Zastosowana w nim została pamięć RAM typu LPDDR5 RAM, a na przechowywanie danych - UFS 3.0. Z tego, co wiemy, główny z czterech obiektywów będzie korzystał z sensora Sony IMX686 i matrycy 64 Mpix. Przedni aparat ma być wysuwany.

A my przypominamy, że pomimo rychłej premiery Redmi Note 9, wciąż jeszcze można nabyć Redmi Note 8.

Źródło: Playfuldroid