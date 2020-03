Redmi K30 Pro wyprzedane błyskawicznie!

Xiaomi odnotowało kolejny sukces - cały zapas Redmi K30 Pro wyprzedał się w niecałe 30 sekund.

Redmi K30 Pro zostało zaprezentowane w tym tygodniu w dwóch wersjach - zwykłej oraz Zoom, z teleobiektywem. 24 marca rozpoczęła się ich przedsprzedaż, a dzisiaj w Chinach, do prowadzonej online regularnej sprzedaży, trafiła pierwsza partia urządzeń. Wszystkie egzemplarze znalazły nabywców w 30 sekund, czym producent pochwalił się w chińskiej sieci społecznościowej Weibo. Jak się ocenia, Xiaomi zanotowało dzięki temu przychód o równowartości 14 mln dolarów. Oznacza to wielkość sprzedaży pomiędzy 25 a 33,5 tys. sztuk. Co skłoniło nabywców do zakupu tego właśnie modelu?

Redmi K30 Pro w zwykłej wersji ma procesor Qualcomm Snapdragon 865, 6GB RAM i 128GB miejsca na dane. Kosztuje odpowiednik 425 USD, czyli ok. 1750 zł. Wersja Redmi K30 Pro Zoom to 8GB RAM i 256GB miejsca, a kosztuje 520 dolarów (w przeliczeniu), czyli ok. 2150 zł. W obu przypadkach RAM to LPDDR5, a pamięć - UFS 3.1. W K30 Pro aparat główny to 64 MP (Sony IMX686 z OIS) oraz obiektywy: szerokokątny 13 MP, makro 5 MP oraz czujnik głębi 2 MP. telefon jak na razie nie będzie dostępny poza Chinami.

Źródło: GSM Arena