Redmi K30 - potwierdzono aparat 64MP z sensorem Sony IMX686

Xiaomi potwierdziło dzisiaj, że nadchodzący smartfon Redmi K30 będzie korzystać z wydajnego sensora Sony oraz mieć aparat głowny 64 Mpix.

Xiaomi udziela informacji na temat Redmi K30 poprzez chińską sieć społecznościową Weibo - ale to nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie już jutro, 10 grudnia, telefon ten zadebiutuje w Chinach. Będzie to pierwszy model 5G w ofercie producenta, a jednym z jego znaków charakterystycznych jest aparat selfie z dwoma obiektywami. Co bardziej znamienne - będzie to pierwszy telefon z zaprezentowanym zaledwie przed tygodniem procesorem Qualcomm Snapdragon 765G.

Za jakość zdjęć wykonywanych czteroobiektowym aparatem tylny odpowiada mocny sensor Sony IMX686. Oprócz modelu 5G ma być także dostępna edycja 4G - nie różniąca się podzespołami. To rozsądne posunięcie ze strony producenta, ponieważ 5G jest dopiero na etapie rozwoju i rozpowszechniania się, więc póki co mamy na razie mało miejsc, w których będzie można skorzystać z nowego standardu łączności. Ponadto - model z 5G jest znacznie droższy, więc nie wyda się pieniędzy na funkcję, z której i tak nie będzie się korzystać. Dokładną specyfikację techniczną, ceny oraz dostępność telefonu poznamy już jutro.