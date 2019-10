Redmi K30 - poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat smartfonu

Przedstawiciele chińskiego producenta ujawnili szczegóły dotyczące ich pierwszego smartfona z modemem 5G.

Przedstawiciele marki Redmi podczas ostatniej konferencji, która odbyła się w Pekinie w Xiaomi Science & Technology Park, po raz pierwszy zaprezentowali smartfon Redmi K30. Choć do premiery urządzenia jeszcze daleka droga, to już teraz wzbudza on spore emocje. Dlaczego?

Redmi to marka, która słynie z wydawania niezwykle atrakcyjnych cenowo urządzeń, zachowując przy tym wysokie standardy. Nic zatem dziwnego, że Redmi K30 wzbudza takie zainteresowanie, wszak będzie to pierwszy smartfon w portfolio producenta z modemem 5G.

Smartfony 5G póki co należy traktować jako ciekawostkę, szczególnie, że technologia 5G dopiero raczkuje. Przewiduje się jednak, że już w przyszłym roku rozpocznie się dynamiczny rozwój sieci komórkowej piątej generacji. W związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie na smartfony wyposażone w modemy 5G. Redmi nie chce przespać nowego trendu i już pracuje nad swoim pierwszym urządzeniem tego typu.

Lu Weibing - dyrektor generalny marki Redmi, zaprezentował pierwsze zdjęcie Redmi K30. Widzimy na nim, że design smartfonu - z podwójnym aparatem do selfie zatopionym bezpośrednio w ekranie, wzorowany był na modelu Galaxy S10+. Dowiedzieliśmy się również, że K30 zostanie wyposażony w modemem, który obsługiwać będzie 5G dual-mode. Oznacza to, że smartfon w razie potrzeby będzie mógł korzystać, ze starszych generacji sieci komórkowej (np. 4G).

Czy Redmi K30 będzie najtańszym smartfonem smartfonem 5G na rynku? Wspomniany już Lu Weibing zdradził, że nie, ale z całą pewnością będzie on się wpisywał w politykę firmy - wysoka jakość, niska cena. Premiery urządzenia możemy spodziewać się dopiero w przyszłym roku.

źródło: sparrowsnews.com