Redmi K30 - wyciekła cena oraz specyfikacja

Im bliżej premiery Redmi K30, tym więcej wycieków. A po ostatnich wiemy już niemal wszystko na temat smartfona.

Najnowsze informacje na temat Redmi K30 pochodzą z trzech różnych źródeł - w tym dwóch znanych specjalistów od przecieków, którzy zamieszczają najnowsze informacje na Twitterze. Według nich, następca cieszącego się sporą popularnością modelu Xiaomi Redmi K20 będzie posiadać aparat selfie 20 Mpix z dwoma obiektywami umieszczonymi w prawym, górnym rogu wyświetlacza OLED, co potwierdza zresztą oficjalny poster reklamowy Xiaomi. Wyświetlacz ten ma 6,66", pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD i proporcjach 20:9. Odświeżanie to wysokie 120 Hz. Jednostka centralna to procesor Snapdragon 730G z 6GB RAM oraz 64GB pamięci w wersji podstawowej. Tylna aparat to cztery obiektywy: 64 Mpix + 8 Mpix teleobiektyw + 12 MPix obiektyw szerokokątny + 2 MPix sensor głębi.

Redmi K30 ma zasilać bateria 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 27W. W obudowie znajdziemy wejście słuchawkowe 3,5 mm, a także wbudowany moduł NFC. Wszystko to za 2300 juanów, czyli około 1300 złotych, a więc całkiem przyjemnie. Ma być także dostępny droższy model, posiadający wsparcie dla standardu 5G.