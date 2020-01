Redmi K30 zadebiutuje w Indiach jako POCO F2 Lite

Redmi K30 z procesorem Snapdragon 765G może zadebiutować w Indiach jako POCO F2 Lite.

Czyżby Xiaomi chciało wprowadzić na rynek nowy model zmieniając nazwę i logo na obudowie? W grudniu 2019 roku w chinach pojawił się smartfon Redmi K30 5G. Urządzenie to do tej pory nie zadebiutowało na arenie międzynarodowej, a najnowsze plotki wskazują, że model ten może zadebiutować poza Chinami jako POCO.

Możliwe, że Redmi K30 5G w Indiach pojawi się pod nazwą POCO F2 Lite.

Niedawno na stronie internetowej certyfikacji urządzeń BIS redaktorzy portalu 91mobiles.com znaleźli nowy wpis dotyczący nie widzianego wcześniej smartfona POCO o numerze modelu M1912G7BI. Taki sam numer modelu był już wcześniej wymieniony w katalogu BIS. Został on przypisany smartfonowi Redmi K30, który posiada numer modelu M1912G7BC. Ostatnia litera wskazuje na rynek, na który przeznaczone jest urządzenie. W przypadku Chin jest to "C", a Indii "I".

Smartfon o numerze modelu M1912G7BI mógłby być Redmi K30 na rynek Indyjski, ale Xiaomi w międzyczasie zmieniło nazwę producenta dla tego urządzenia. Został on przeniesiony do niedawno odświeżonej sekcji POCO.

Zmiana ta łączy się z ostatnim wyciekiem, który sugerował że POCO F2 Lite wyposażony zostanie w procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Informacje te prowadzą do spekulacji, że POCO F2 Lite może być Redmi K30 ze zmienionym znaczkiem na obudowie oraz bez wbudowanego modemu sieci 5G. W przypadku Indii infrastruktura sieciowa nie jest jeszcze gotowa na przejście na sieć 5G, a brak modemu nowej generacji pozwoli znacząco obniżyć cenę nowego urządzenia.

Wszystkie informacje, które znajdują się na stronie certyfikacji BIS nie zostały potwierdzone przez samo Xiaomi. POCO F2 Lite powinien zadebiutować w pierwszym lub drugim kwartale 2020 roku. Podczas premiery wyjaśni się, czy mamy do czynienia z rebrandowanym Redmi K30. Xiaomi już niejednokrotnie prezentowało takie same lub niemalże identyczne smartfony pod różnymi nazwami.

Źródło: 91mobiles.com