Redmi K50 pozytywnie zaskoczy. Chodzi o aparat!

Wiemy już coraz więcej o Redmi K50. Premiera jeszcze w tym roku?

Premiera kolejnego flagowca z logiem Redmi jest już coraz bliżej. Chociaż premiera jego poprzednika, modelu K40 miała miejsce dopiero w marcu tego roku, to już teraz dowiadujemy się coraz więcej o kolejnej odsłonie tej serii smartfonów Redmi, czyli K50.

Mimo iż Xiaomi stara się kształtować smartfony Redmi na urządzenia z kategorii budżetowców i średniaków, to od czasu do czasu decyduje się także na wypuszczenie na rynek nieco mocniejszego wariantu. Właśnie takim ma być Redmi K50. Wedle najnowszych przecieków smartfon pozytywnie zaskoczy parametrami aparatu. Dzięki informacjom z Chin dowiadujemy się, że Xiaomi chce wyposażyć ten telefon w aparat o rozdzielczości 108 MP. Oczywiście wysoka rozdzielczość nie jest gwarantem wysokiej jakości zdjęć, jednak jest to dobry prognostyk.

Co jeszcze wiemy o Redmi K50? Smartfon ma posiadać lekko zakrzywiony ekran, którego krawędzie zachodzić będą na boki urządzenia. Xiaomi nawiązało niedawno współpracę z firmę JBL, czego efekty mogliśmy zobaczyć już w zaprezentowanym niedawno Redmi Note 11. Możemy więc spodziewać się głośników tej firmy także w modelu K50. Telefon ma wspierać też szybkie ładowanie 67 W. W przecieku pojawiła się także wzmianka o obecności procesora Qualcomm Snapdragon z serii 800. Najprawdopodobniej będą to Snapdragony 870 oraz 888.

Te informacje pozwalają przypuszczać, że smartfony Redmi K50 będą ciekawą pozycją na rynku. Możemy jednak zakładać, że dotyczą one najmocniejszego urządzenia z tej serii, czyli modelu Redmi K50 Pro Plus. Spodziewamy się bowiem, że, wzorem tegorocznej linii, otrzymamy trzy smartfony: Redmi K50, K50 Pro oraz K50 Pro Plus. W ubiegłym miesiącu pojawiały się także informacje o obecności wyświetlacza AMOLED, pod którym umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych.

