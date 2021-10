Redmi Note 11 już są i wyglądają świetnie! Kiedy trafią do Polski?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało dziś Redmi Note 11. Czy smartfon okaże się takim hitem, jak jego poprzednik?

Dzisiaj Xiaomi zaprezentowało najnowsze urządzenia z serii Redmi Note, tym razem oznaczone numerem 11. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w skład nowej odsłony popularnych urządzeń wchodzą trzy telefony: Redmi Note 11, Redmi Not e11Pro oraz Redmi Note 11 Pro+.

Producent przedstawił najnowsze smartfony podczas specjalnie zorganizowanej konferencji w Chinach. Już pierwszy rzut oka na specyfikację techniczną poszczególnych urządzeń pokazuje, że Xiaomi znów planuje zdominować segment tanich smartfonów swoimi urządzeniami. Nowe Redmi Note 11 wyglądają niezwykle ciekawie!

Zobacz również:

Od razu zwracamy uwagę na szybkie ładowanie 120 W, które możliwe będzie w najbogatszym wariancie Redmi Note 11 Pro+. Poza tym znajdziemy w nim procesor MediaTek Dimensty 1200 oraz maksymalnie 8 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci masowej. Na uwagę zasługuje także główny aparat: 108 MP jednostka Samsunga ISOCELL HM2. Wspierana będzie przez dwa dodatkowe aparaty 8 MP oraz 2 MP. Taki zestaw znajdziemy w dwóch modelach: Pro oraz Pro+. Paradoksalnie najbogatszy wariant będzie posiadał najmniejszą baterię, której pojemność wynosi 4500 mAh, jednak rekompensuje to najszybszym ładowaniem. Nad pracą całości kontrolę sprawuje system operacyjny Android 11 z nakładką MIUI 12.5. Warianty Pro oraz Pro+ posiadają także specjalnie przygotowane głośniki stereo od JBL.

Podstawowy model Redmi Note 11 różni się oczywiście od większych braci. Procesor to MediaTek Dimensity 810, a wyświetlacz, w odróżnieniu do 120 Hz ekranu AMOLED w modelach Pro i Pro+, to jedynie matryca IPS LCD z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Gorszy jest także aparat. Zamiast 108 MP jednostki, znajdziemy w nim 50 MP sensor Samsung ISOCELL JN1 i tylko jeden aparat pomocniczy 2 MP. Dodatkowo baterię o pojemności 5000 mAh naładujemy jedynie z pomocą 33 W ładowarki.

Jak prezentują się ceny? Redmi Note 11 kosztować będzie 1199 yuanów (ok. 750 złotych). Droższe oczywiście będą Redmi Note 11 Pro: 1599 yuanów (ok. 1000 złotych) oraz Redmi Note 11 Pro+: 1899 juanów (ok. 1185 złotych). W chwili obecnej nie wiemy jednak czy i kiedy producent planuje wprowadzić te smartfony na polski rynek.

Zobacz także: POCO M4 Pro 5G zadebiutuje w listopadzie. Czy warto czekać?