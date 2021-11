Redmi Note 11T - jeszcze lepszy budżetowiec od Xiaomi!

Redmi Note 11T 5G pojawił się w Indiach. Budżetowiec Xiaomi charakteryzuje się świetnymi parametrami i bardzo atrakcyjną ceną.

Kilka dni temu informowaliśmy was o tym, że najnowszy smartfon Redmi, model Note 11, w końcu opuścił granice Chin. Podstawowy model z tej serii trafił przed paroma dniami do obywateli Indii. Wtedy wydawało się, że będzie to jedyne urządzenie z tej rodziny, które trafi do tego kraju.

Teraz okazuje się, że tak nie jest. Dziś pojawiły się informacje, wedle których do Indii trafił wariant Redmi Note 11T. Czym charakteryzuje się to urządzenie? Przede wszystkim świetnym stosunkiem jakości do ceny. Smartfon ten kosztuje bowiem około 200 dolarów, co jest bardzo przystępną ceną. Obywatele Indii za tą kwotę mogą nabyć urządzenie z procesorem MediaTek Dimensity 810, który wspierany jest przez maksimum 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Warto też podkreślić, że urządzenie to jest w stanie obsłużyć najnowszą sieć komórkową 5G. Posiada dwa sloty na karty SIM, z czego jeden współdzielony jest z kartą pamięci microSD.

Zobacz również:

Redmi Note 11T posiada wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+, 90 Hz częstotliwości odświeżania oraz 240 Hz częstotliwości próbkowania. Panel wspiera też paletę barw DCI-P3. Z tyłu znajdziemy zestaw dwóch aparatów, na który składają się 50 MP obiektyw główny oraz 8 MP obiektyw ultraszerokokątny. Z przodu producent umieścił natomiast 16 MP aparat selfie. Redmi Note 11T posiada baterię o pojemności 5000 mAh, która wspiera szybkie ładowanie 33 W. Nad pracą całości kontrolę sprawuje system Android 11 z nakładką MIUI 12.5. W odróżnieniu od wariantu chińskiego, wspiera on Usługi Google.

Pierwszych zakupów mieszkańcy Indii będą mogli dokonać już 7 grudnia. Cena najtańszego wariantu na tym rynku wynosi około 200 dolarów.

Zobacz także: Samsung poprawi kolejnego budżetowca? Galaxy A23 z lepszym aparatem!