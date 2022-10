Redmi Note 12 Pro+ kolejnym smartfonem z kamerą 200 Megapikseli! Xiaomi użyje obiektywu Samsunga

Nowa seria urządzeń od chińskiego producenta otrzyma model, który zostanie wyposażony w aparat o rozdzielczości 200 Mp.

Model Remi Note 12 Pro+ będzie wykorzystywał jeden z trzech nowych sensorów Samsunga. Jeden z nich trafił już do Motoroli Edge 30 Ultra, która stała się pierwszym smartfonem na świecie wyposażonym w obiektyw główny o rozdzielczości 200 Mp. Zaprezentowany w zeszłym tygodniu ISOCELL HPX ma wzmocnić możliwości fotograficzne nowego Redmi Note 12 Pro+, który 27 października zadebiutuje na rynku chińskim.

Samsung prezentował wcześniej możliwości swoich obiektywów, drukując ogromne zdjęcie kota w rozmiarze 616 metrów kwadratowych - to prawie tyle samo, co cztery boiska do siatkówki. Zdjęcie zostało wykonane obiektywem Samsung Isocell, który - jeszcze wtedy - nie był użyty w żadnym urządzeniu mobilnym. Fotografia składała się z dwunastu zszytych razem części, które tworzyły jeden gigantyczny obraz.

Nowy Redmi Note 12 Pro+ zostanie oparty na procesorze Dimensity 1080 oraz otrzyma sporą baterie o pojemności 5000 mAh. Będzie to reprezentant średniej półki cenowej, dlatego w dość dużym stopniu ma odstawać od nowych smartfonów Xiaomi z serii 12. Nie jest to jednak zaskakująca informacja, Redmi pozostaje submarką, która znana jest przede wszystkim z tworzenia budżetowych urządzeń.

Niedawno swoją premierę miał także Xiaomi 12T (świetny smartfon, którego recenzję już wkrótce będziecie mogli przeczytać na PCWorld) oraz Xiaomi 12T Pro, który także został wyposażony w obiektyw o rozdzielczości 200 Mp. Warto również pamiętać o Xiaomi 12 Lite, który debiutuje właśnie na polskim rynku.