Redmi Note 7 - data polskiej premiery, ceny, specyfikacja [31.01.2019]

Redmi Note 7 to smartfon Xiaomi, który 10 I miał premierę w Chinach. Kiedy możemy spodziewać się go w Polsce i czy warto czekać?

Redmi Note 7 - specyfikacja

Smartfon Xiaomi to urządzenie, które dostępne jest w trzech wariantach, różniących się ilością pamięci RAM oraz miejsca na dane. Wszystkie modele Redmi Note 7 mają ekran o przekątnej 6,3", którego wyświetlacz pokazuje obraz w jakości Full HD+, czyli 1080x2340 pikseli. Jednostka centralna to 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 660 z chipsetem graficznym Adreno 512. Na tylnej ściance znajduje się aparat podwójny Samsung GM1 48 Mpix f/1.8 + 5 Mpix, z przodu mamy natomiast model 13 Mpix. Redmi Note 7 wyposażono w akumulator 4000 mAh, a także transmiter Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-fi 802.11ac oraz moduł LTE. W obudowie znajduje się wejście USB C oraz czytnik kart pamięci microSD.

W sprzedaży będą dostępne wersje z 3, 4 lub 6 GB RAM i miejscem na dane w ilości 32 lub 64 GB. Smartfon Xiaomi działa pod kontrolą systemu Android 9 Pie z nakładką MIUI 10. Urządzenie waży 186 gramów, a jego wymiary to 159,21 x 75,21 x 8,1 mm.

Redmi Note 7 - ceny

W dniu chińskiej premiery smartfon Redmi Note 7 znalazł się w sprzedaży w cenach:

Redmi Note 7 - wersja z 3 GB RAM i 32 GB miejsca - 999 juanów (ok. 550 zł)

Redmi Note 7 - wersja z 4 GB i 64 GB - 1199 juanów (ok. 660 zł)

Redmi Note 7 - wersja z 6 GB i 64 GB - 1399 juanów (ok. 770 zł)

Ceny na pozostałe rynki nie są jeszcze znane.

Redmi Note 7 - premiera w Polsce

Na razie nie został podany termin premiery nowych urządzeń Xiaomi na rynku polskim, ani żadnym innym. Biuro prasowe producenta w odpowiedzi na pytanie o polską datę premiery Note 7 udziela lakonicznej odpowiedzi: "wkrótce". A ponieważ chińskie smartfony zazwyczaj pojawiają się w Europie ok. miesiąca po premierze w rodzimym kraju, stawiamy, że będzie to pod koniec lutego lub na początku marca.

Redmi Note 7 Pro

30 stycznia szef Redmi, Lu Weibing, zdradził w rozmowie z fanami, że model Redmi Note 7 Pro pojawi się w sprzedaży z 6GB RAM i w dwóch wariantach pojemnościowych: 64 oraz 128 GB. Model ten będzie mieć wyświetlacz Full HD+ o przekątnej 6,3", a także aparat tylny 48Mpix - jednak w odróżnieniu od pozostałych Note 7 będzie korzystał z rozwiązań Sony. Niestety, Lu Weibing nie powiedział nic ponadto. Dlatego tylko spekuluje się, że Redmi Note 7 Pro będzie napędzać do działania procesor Snapdragon 675. Smartfon z pewnością będzie działać pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z MIUI 10.

Premiera telefonu zapowiedziana jest na luty, a - prawdopodobnie - prezentacja odbędzie się podczas Mobile World Congress (21-25 II).