Redmi Note 7 - ruszyła przedsprzedaż

Na polskiej stronie Xiaomi ruszyła przedsprzedaż Xiaomi Redmi Note 7. Jakie są dostępne w naszym kraju wersje i za ile?

Xiaomi Redmi Note 7 dostępny jest wyłącznie w edycji 4GB RAM / 64GB miejsca na dane. W przedsprzedaży znalazły się trzy wersje kolorystyczne: Space Black, Nebula Red oraz Neptune Blue. Wszystkie łączy ta sama cena: 899,00 zł. Wysyłka planowana jest 25 marca, a dla kupujących Redmi Note 7 w okresie 18.03-30.04, Xiaomi zapewnia jednorazową wymianę przypadkowo uszkodzonego wyświetlacza w okresie 6 miesięcy od dnia zakupu.

A co ma do zaoferowania ten smartfon? Pod chronionym szkłem Corning ️Gorilla ️Glass 5 wyświetlaczem 6,3” typu Dot Notch znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 660 (taktowanie 2,2 GHz). Aparaty główne to 48 MPix + 5MPix SI, a aparat selfie to 13 MPix SI. Redmi Note 7 został wyposażony w tryb wysokiej czułości, który łączy 4 piksele w pojedynczy piksel 1.6μm, by uzyskać wysokiej jakości zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Wysoka czułość aparatów pozwala na rejestrowanie zbalansowanych ujęć, nawet kiedy w otoczeniu brakuje światła. Zaletą jest bateria o dużej pojemności 4000mAh, a port USB typu C wspiera technologię szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 4.

Xiaomi Redmi Note 7 dostępny jest w ograniczonej ilości sztuk, jeśli więc interesuje Cię ten model - warto pośpieszyć się z zakupem, ponieważ Xiaomi Mi 9 został wyprzedany w jeden dzień! Na edycję Redmi Note 7 Pro w Polsce nie ma co czekać - ten nieco bardziej zaawansowany model nie będzie sprzedawany w Europie, co Mi Polska oznajmiło w mediach społecznościowych.