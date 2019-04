Redmi Note 7 - test najnowszego budżetowca od Xiaomi

Testujemy Redmi Note 7 od Xiaomi. To duży smartfon wyposażony w wydajny procesor, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej i baterię o pojemności 4000 mAh, a to wszystko za mniej niż 1000 zł.

Xiaomi mimo niewielkiego stażu na rynku to dobrze rozpoznawalna firma. Przedsiębiorstwo założono w kwietniu 2010 roku. Na początku zajmowało się ono sprzedażą telefonów komórkowych na rodzimym chińskim rynku. Po kilku latach znacząco rozszerzono gamę produktową. Obecnie Xiaomi zajmuje się produkcją praktycznie każdego rodzaju elektroniki użytkowej od inteligentnych opasek Mi Band, przez tablety Mi Pad i laptopy Mi Notebook, aż po hulajnogi MiJa Electric Scooter, urządzenia typu smart home oraz oczyszczacze powietrza Air purifier. Firma często nazywana jest chińskim Apple, chociaż jej przedstawiciele twierdzą, że Xiaomi kieruje się zupełnie innym zestawem zasad. Chiński gigant oferuje urządzenia o wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Sprzęt Xiaomi oficjalnie możemy zakupić w Polsce od 2016 roku, kiedy to dystrybutorem smartfonów firmy zostało ABC Data. Od tej pory klienci nie muszą sprowadzać urządzeń na własną rękę narażając się na problemy z kompatybilnością, możliwe opłaty celne oraz brak gwarancji. Pierwszy sklep Mi Store firmy Xiaomi w Polsce został otwarty w Warszawie w centrum handlowym Arkadia.

Redmi to najpopularniejsza seria smartfonów produkowanych przez Xiaomi. Pierwsze urządzenie zostało zaprezentowane w czerwcu 2013 roku. Na początku bieżącego roku wraz z prezentacją testowanego przez nas Redmi Note 7, Redmi stało się sub marką Xiaomi. Podobny zabieg został wcześniej zastosowany przez Huawei, który stworzył sub markę Honor. Smartfony Redmi słyną z niskiej ceny w stosunku do oferowanych możliwości. Sprawdzamy, czy najnowszy model Redmi Note 7, którego pierwsza serii wyprzedała się w Polsce w 30 sekund (3000 egzemplarzy) jest godny uwagi i powinieneś na niego zwrócić uwagę przy wyborze nowego smartfona.

Przez ostatnie kilkanaście dni testowaliśmy Redmi Note 7 w wersji z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej w charakterystycznym holograficznym kolorze Neptune Blue. W poniższym teście znajdziesz sporo odwołań, do testowanej przez nas niedawno Moto G7. Czy Redmi Note 7 to lepszy wybór od testowanej przez nas Motoroli? Między innymi tego dowiesz się czytając dalej.

Cena

Cena Xiaomi Redmi Note 7 startuje od 799 zł za konfigurację z 3 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Odradzamy jednak zakup tej wersji ponieważ za 899 zł można kupić testowany przez nas model z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej i to właśnie ta konfiguracja została wyprzedana w przedsprzedaży.

Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (4 rdzenie 2.2 GHz Kryo 260 + 4 rdzenie 1.8 GHz Kryo 260)

Układ graficzny: Adreno 512

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wbudowana: 64 GB

Typ ekranu: IPS, Zakrzywione szkło 2,5D Gorilla Glass 5

Przekątna ekranu: 6,3 cala

Rozdzielczość ekranu: Full HD+ 2340 × 1080 pikseli

Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Obsługa LTE B20, GPS z A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS

Złącza: 2x nano SIM + micro SD, USB typu C, Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

Dual SIM: Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Wbudowane czujniki: Akcelerometr, Czujnik podczerwieni, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop

Aparat tylny: 48 Mp + 5 Mp

Przysłona aparatu tylnego: ƒ/1,8, 1/2", 0,8µm (48 MP), ƒ/2,4 (5 MP)

Lampa błyskowa: Podwójna lampa błyskowa LED

Aparat przedni: 13 Mp

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K w 30 fps, 1080p w 120/60/30 fps 720p w 120/30 fps

System operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką MIUI 10

Bateria: 4000 mAh z szybkim ładowaniem Qualcomm Quick Charge 4.0 18 W

Wysokość: 159,21 mm

Szerokość: 75,21 mm

Grubość: 8,1 mm

Waga: 186 g

Materiały wykończenia: Aluminium (ramka), Szkło Corning Gorilla Glass 5

Jak widać w powyższej specyfikacji zabrakło NFC oraz jakiegokolwiek zabezpieczenia przed zachlapaniem. To dwie główne wady Redmi Note 7, przez które wielu potencjalnych klientów wybierze inne urządzenie. Na plus zaliczamy zastosowywanie portu podczerwieni, który był często montowany w smartfonach z lat 2014-2016, a obecnie jest coraz rzadziej spotykany. Nie ma również wsparcia dla bezprzewodowego ładowania, ale to standard w tej klasie cenowej. Bardzo dobrą wiadomością jest zastosowanie procesora Snapdragon 660. Droższa o 300 zł Moto G7 posiada słabszy chip Snapdragon 632.

Zawartość zestawu

Redmi Note 7 dostarczany jest w typowym dla chińskiego producenta białym pudełku z pomarańczowymi akcentami. Z boku nadrukowano nazwę urządzenia. Na tyle pudełka znajdziemy naklejkę z podstawową specyfikacją techniczną, kolorem urządzenia oraz datą produkcji.

W zestawie znajdziemy:

Telefon

Ładowarkę

Kabel USB

Igłę do otwarcia tacki na karty SIM

Przezroczysty pokrowiec

Skróconą instrukcję obsługi

Miłym dodatkiem jest dodanie pokrowca do zestawu, za co chwaliliśmy również Motorolę. W środku nie znajdziemy słuchawek.

Wygląd i jakość wykonania

Xiaomi Redmi Note 7 zbudowany jest z aluminium i szkła. Jakość wykonania i spasowanie poszczególnych elementów stoi na najwyższym poziomie i niczym nie odbiega nawet od kilkukrotnie droższych urządzeń. Ze względu na zastosowanie dużego ekranu o przekątnej 6,3 cala Redmi Note 7 nie należy do najmniejszych urządzeń. Pomimo jego wymiarów wynoszących 159,2 mm x 75,2 mm x 8,1 mm dobrze leży w dłoni i nie jest nadmiernie ciężki (waga wynosi 186 g). Zarówno ekran jak i plecki zabezpieczone są za pomocą szkła Corning Gorilla Glass 5. Na szczególną uwagę zasługuje wersja kolorystyczna Neptune Blue, która na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Holograficzny kolor sprawia, że urządzenie wyróżnia się z pośród wielu innych telefonów.

Niestety musimy zwrócić uwagę na mocno wystający obiektyw aparatu. Nawet pokrowiec dołączony do zestawu nie jest w stanie ochronić kamery.

Na dole urządzenia znajdziemy port USB typu C, mikrofon oraz pojedynczy głośnik. Gniazdo Jack 3,5 mm zastosowano u góry. Cieszy nas fakt, że Xiaomi z niego nie zrezygnowało, ale umieszczenie go w takim miejscu utrudnia jego wykorzystania np. w samochodzie. Obok gniazda słuchawkowego znajdziemy port podczerwieni. Na lewym boku umieszczono tackę na karty SIM oraz microSD, a z prawej strony klawisze głośności oraz włącznik. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest z tyłu urządzenia. Jest szybki i dokładny. Podczas testów nie zdarzyło się, aby nie odczytał odcisku palca za pierwszym razem. Pomimo naszych obaw kolor Neptune Blue nie palcuje się nadmiernie.

Dostępna jest również jednokolorowa dioda powiadomień, ale Xiaomi wybrało dziwne miejsce na jej umiejscowienie. Znajduje się ona na pod ekranem, ale nie jest umiejscowiona symetrycznie do środka urządzenia tylko przesunięta lekko na prawo od portu USB typu C. Poza miejscem, gdzie się znajduje nie mamy zastrzeżeń co do tego, jak działa.

Wyświetlacz

Panel zastosowany w Xiaomi Redmi Note 7 to ekran IPS LCD o przekątnej 6,3 cala, który pokrywa 81,4 procenta przedniego panelu. Rozdzielczość to Full HD+ - 2340 na 1080 pikseli a proporcje wynoszą 19,5:9. Całość pokryta jest szkłem Gorilla Glass 5. Xiaomi zdecydowało się na zastosowanie wycięcia w ekranie w kształcie kropki. W tej cenie nie spodziewamy się zastosowania ekranu OLED lub AMOLED. Wyświetlacz w Redmi Note 7 jest dobrej jakości. Odwzorowanie kolorów jest zadowalające, a sam panel może pochwalić się wysoką jasnością maksymalną. Nie ma żadnych problemów z użytkowaniem urządzenia w słoneczny dzień. Podświetlenie jest równomiernie i nie zauważyliśmy ulotów światła. Ekran Redmi Note 7 jest porównywalny do tego zastosowanego w Moto G7.

Oprogramowanie

Xiaomi Redmi Note 7 pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z autorską nakładką MIUI w wersji 10.2. Xiaomi słynie z bardzo rozbudowanej nakładki, która w znaczący sposób ingeruje w funkcjonalność systemu Android - brakuje np. szuflady z aplikacjami. Jedni ją kochają inni nienawidzą. Nie można jej jednak odmówić czytelności i przejrzystości. Sam interfejs jest bardzo dopracowany wizualnie, a ogrom oferowanych funkcji i możliwości personalizacji na początku może przerazić nawet zaawansowanego użytkownika. Osoby korzystające wcześniej z urządzeń chińskiego producenta odnajdą się bez najmniejszego problemu. Całość działa bardzo szybko i płynnie. Nie uświadczymy żadnych zacięć, ani spowolnień. Widać, że Xiaomi przyłożyło się do optymalizacji oprogramowania w Redmi Note 7. Jedną z ciekawych i przydatnych funkcji jest druga przestrzeń, która pozwala np. na oddzielenie przestrzeni prywatnej od tej związanej z pracą.

W chwili testowania (ostatni tydzień marca 2019 roku) Redmi Note 7 posiadał poprawki zabezpieczeń z 5 stycznia 2019.

Wydajność

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 660 wykonany w 14 nm procesie technologicznym. Do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. To bardzo wydajne podzespoły, jak na półkę cenową, którą reprezentuje Redmi Note 7. W testach syntetycznych Xiaomi jest szybsze od droższej Moto G7. Zastosowane podzespoły z dużym zapasem wystarczają w codziennym użytkowaniu. Praca na dwóch aplikacjach, przełączanie się pomiędzy wieloma programami, oglądanie filmów, czy nawet granie w gry (w rozsądnych detalach) nie stanowią dla urządzenia najmniejszego problemu. Podczas testów nie zdarzyło nam się, aby smartfon zwolnił lub nie reagował na nasze polecenia. Niestety producent nie zaimplementował obsługi nagrywania filmów w rozdzielczości 4K.

Wydajność Xiaomi Redmi Note 7 przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych (benchmarkach):

3DMark - Ice Storm - 26490 ; Sling Shot - 2026

Antutu - 144206

Geekbench - Single Core - 1626 ; Multi Core - 5528

Dźwięk

Audio w Redmi Note 7 jest zadowalającej jakości. W tej półce cenowej nie otrzymamy głośników stereo, ani najwyższej jakości dźwięku, ale pojedynczy głośnik zastosowany w urządzeniu nie sprawia problemów. Głośność maksymalna jest w pełni wystarczająca, a sam głośnik nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków. Do złącza słuchawkowego Jack poza jego niefortunnym umieszczeniem również nie można się przyczepić.

Aparat

Xiaomi w materiałach promocyjnych bardzo podkreśla możliwości aparatu. 48 Mp to dobry chwyt marketingowy, ale w rzeczywistości rozdzielczość aparatu wynosi 12 Mp. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości możemy wykonać tylko w trybie Pro, a zdjęcie jest interpolowane z 12 Mp do 48 Mp. Optykę dostarcza Samsung, a jakość zdjęć jak na cenę urządzenia jest dobra. Z pewnością jednak nie jest to "Flagowa optyka", którą chwali się dystrybutor na swojej stronie internetowej. W optymalnych warunkach oświetleniowych jakość zdjęć jest bardzo dobra. Są one ostre, wyraźne i posiadają dużą ilość detali. W nocy jakość zdjęć spada, ale i tak są one lepsze niż w przypadku konkurentów. Nie podoba nam się chwyt, który stosuje Xiaomi chwaląc się matrycą o rozdzielczości 48 Mp ze wsparciem dla sztucznej inteligencji AI, która w rzeczywistości ma rozdzielczość 12 Mp. Pomimo tego jakość zdjęć jest w zupełności zadowalająca. Do przedniej kamerki również nie mamy żadnych zastrzeżeń.

Bateria

Bateria to jedna z największych zalet urządzenia. Ogniowo 4000 mAh w połączeniu z ekranem o rozdzielczości Full HD, procesorem ze średniej półki oraz dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem pozwalają na dwa dni spokojnego użytkowania bez rozglądania się za ładowarką. Podczas testów ani razu nie udało mi się rozładować telefonu w ciągu jednego dnia - nawet podczas korzystania z nawigacji oraz funkcji udostępniania internetu. Pod koniec dnia zawsze zostawało około 30 procent baterii. Dodatkowo urządzenia wspiera szybkie ładowanie w standardzie Qualcomm Quick Charge 4, które pozwala szybko doładować ogniowo zastosowane w telefonie. Podczas testów SoT (czas, kiedy ekran był uruchomiony) wynosił między 6 a 7 godzin.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Xiaomi Redmi Note 7 rozładował się po 10 godzinach i 55 minutach. To wynik o nieco ponad godzinę lepszy niż w przypadku Moto G7.

Podsumowanie

Xiaomi po raz kolejny udowodniło, że wie, czego oczekują klienci. Świadczyć o tym może chociażby zainteresowanie, które było większe niż ilość dostępnych egzemplarzy. Redmi Note 7 to bardzo dobrze wycenione urządzenie. Testowany przez nas mocniejszy wariant jest wyceniony na 899 zł, a jego cena z czasem z pewnością jeszcze spadnie. Dodatkowo dostajemy dobrej jakości aparat i rewelacyjną baterię, która spokojnie potrafi wytrzymać dwa dni podczas typowego użytkowania. Miłym dodatkiem jest zastosowanie USB typu C, co nie jest jeszcze oczywiste w smartfonach kosztujących mniej niż 1000 zł. Wisienką na torcie jest świetna jakość wykonania i zabezpieczenie urządzenia za pomocą szkła Gorilla Glass 5 oraz wydajność, jaką dostarcza Snapdragon 660.

Niestety nie ma róży bez kolców. W przypadku Redmi Note 7 najbardziej boli brak NFC, co wyklucza możliwość płacenia telefonem w sklepie. Wystający aparat również zaliczamy do wad. Obudowa jest także bardzo śliska, dzięki czemu telefon może wysunąć nam się z dłoni.

Podsumowując Redmi Note 7 to rewelacyjne urządzenie, które na dodatek kosztuje mniej niż 1000 zł. Wyróżnia się wysoką wydajnością, dobrym wykonaniem i pomimo matrycy o faktycznej rozdzielczości 12 Mp przyzwoitym aparatem. Tylko dlaczego nie zastosowano NFC? Jeżeli nie jest Ci ono niezbędne polecamy Ci zakup Redmi Note 7.

W porównaniu z Moto G7, Redmi Note 7 jest ciekawą alternatywą. Jest wydajniejszy i sporo tańszy. Jeżeli planujesz jego zakup musisz pamiętać o wyżej wymienionych niedogodnościach i chwilowych problemach z dostępnością urządzenia.