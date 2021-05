Redmi Note 8 2021 - czy warto czekać na odświeżony model?

Redmi Note 8 2021 będzie nowym wcieleniem niezwykle popularnego średniaka z 2019 roku. Czy warto czekać na jego remake? Co zaoferuje nadchodzące urządzenie?

Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że przygotowuje dla nas Redmi Note 8 w wydaniu na 2021 rok. Pierwszy Redmi Note 8 (sprzedawany w Polsce jako Redmi Note 8T) pojawił się na rynku w drugiej połowie 2019 roku i z miejsca stał się hitem sprzedażowym. Czy tak samo będzie z Redmi Note 8 2021?

Redmi Note 8 2021

Chiński gigant chyba zapatrzył się nieco na swojego największego konkurenta - firmę Huawei. Lata temu Huawei wprowadzała na rynek mnóstwo odświeżonych wersji swoich budżetowców. W taki oto sposób na rynku pojawi się P8 Lite oraz P8 Lite 2017. Czy granie na sentymencie i przywiązaniu użytkowników przełoży się na rewelacyjną sprzedaż?

Niestety w przypadku Redmi Note 8 2021 mam mieszane wrażenie. Najnowsze plotki sugerują, że urządzenie wcale nie będzie lepsze od swojego niemalże dwuletniego pierwowzoru.

Redmi Note 8T

W tym miejscu warto przypomnieć, że Redmi Note 8T posiada ekran o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości Full HD. Jest to klasyczny panel IPS LCD z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody. Na pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB RAMu oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Aparat główny to 48 MP matryca. Całość uzupełnia USB Typu C i złącze słuchawkowe, a także klasycznym czytnik linii papilarnych na pleckach.

Nowy model otrzyma niezmieniony wyświetlacz o przekątnej 6,3 cala z takim samym wycięciem i parametrami technicznymi. Zabraknie zatem podwyższonej częstotliwości odświeżania. Całość zasilana będzie z wykorzystaniem procesora MediaTek Helio G85, który jest największą zmianą. To układ znany z zeszłorocznych średniaków kosztujących około 1000 zł. Aparat to nad 48 MP sensor. Nie wiemy jednak czy to taka sama matryca jak w Redmi Note 8T.

Redmi Note 8T

Na fotografiach, które wyciekły do sieci brakuje czytnika linii papilarnych na pleckach. Prawdopodobnie został on zintegrowany z przyciskiem zasilającym.

Jak widać na rynku pojawi się Redmi Note 8T z nieco wydajniejszym procesorem i czytnikiem linii papilarnych w innym miejscu. Całość uzupełni nieco szybszy system ładowania. Czy taki średniak z 2019 roku w 2021 roku ma sens? Obawiam się, że na rynku jest mnóstwo świetnych telefonów do 1000 zł, które wypadają lepiej od Redmi Note 8 2021. Mowa między innymi o realme 8 5G czy sprzedawanym za około 600 zł Redmi Note 9.

