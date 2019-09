Redmi Note 8 Pro zaprezentowane oficjalnie

Xiaomi prezentuje nowego króla średniej półki w swoim portfolio. Poznaj jego specyfikację i możliwości!

Xiaomi zaprezentowało Redmi Note 8 Pro w cenie od 1099 zł. Smartfon jest pierwszym urządzeniem marki z matrycą o rozdzielczości 64MP, wyposażony w cztery aparaty oraz specjalny system chłodzenia cieczą LiquidCool. W takiej konfiguracji smartfon Redmi Note 8 Pro powinien przypaść do gustu osobom lubiącym robić zdjęcia, graczom oraz tym, którzy chcą mieć wrażenia jakby korzystali z flagowca, ale za przystępną cenę. W Katowicach zaprezentowana została również żarówka Mi LED Smart Bulb, która będzie dostępna w zestawie w dwóch kolorach w cenie 149 zł.

Seria Redmi Note jest jedną z najpopularniejszych w portfolio Xiaomi. Do tej pory sprzedano na całym świecie ponad 100 mln telefonów tej serii. Pół roku temu zaprezentowano w Polsce Redmi Note 7, który z miejsca stał się jednym z najpopularniejszych smartfonów Polsce. Podobnie było w całej Europie.

Redmi Note 8 Pro wyposażony jest w cztery aparaty fotograficzne. Główny ma 64 MP, co pozwala na wydrukowanie zdjęć nawet 3,26 m wysokości, zachowując przy tym małe szczegóły. Funkcja Super Pixel 4 w 1, łączy cztery piksele w jeden o wielkości 1.6μm, zbierając więcej światła, co pozwala na robienie lepszej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych. Ponadto w Redmi Note 8 Pro można znaleźć obiektyw szerokokątny 8MP o polu widzenia 120°, 2MP aparat makro oraz 2MP do tworzenia głębi ostrości. Ta kombinacja sprawia, że możliwości fotograficzne telefonu będą mogły być wykorzystywane w różnych warunkach. Z przodu smartfonu znajduje się sensor o rozdzielczości 20 MP z wbudowaną technologią SI z funkcją wykrywania i odblokowania twarzą czy wykrywania scen.

Redmi Note 8 Pro pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 5 zarówno na tylnym, jak i przednim panelu, aby zabezpieczyć smartfon w razie upadku. Smartfon spełnia standard IP52 i oferuje skuteczną ochronę przed zachlapaniem. Wyposażony w 6,53-calowy wyświetlacz FHD+ z wycięciem w kształcie kropli oraz wbudowany w ekran czytnik linii papilarnych, smartfon osiągnął 91,4% stosunek ekranu do obudowy. Wyświetlacz otrzymał certyfikat TÜV Rheinland, dzięki czemu zapewnia ochronę przed światłem niebieskim i niweluje zmęczenie oczu. Telefon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych – szary (Mineral Gray), biały (Pearl White) i zielony (Forest Green).

Redmi Note 8 Pro jest napędzany najnowszym procesorem MediaTek Helio G90T. 8-rdzieniowy układ zapewnia taktowanie do 2,05GHz. Procesor graficzny Arm Mali-G76 3EEMC4 GPU z maksymalną częstotliwością 800MHz i mocą do 1TMAC wspomaganą sztuczną inteligencją wpływa na zwiększenie jakości wrażeń podczas grania. To pierwszy smartfon z serii Redmi Note, który wyposażono w system chłodzenia ciecząLiquidCool. Dzięki niemu, urządzenie zapewnia komfortowe i płynne granie bez obaw o przegrzanie. Co więcej, Redmi Note 8 Pro jest wyposażony w dodatkową antenę WiFi X, by zapewnić niezawodne połączenie z internetem, głośniki 1217SLS oraz funkcję Smart PA. Zwraca uwagę bateria o pojemności 4500mAh – jak dotąd to najwyższa pojemność akumulatora w serii Redmi Note. Smartfon oferuje wiele dodatkowych funkcji wspomagających wydajność, np. tryb oszczędzania energii oraz inteligentną regulację jasności.Ponadto, Redmi Note 8 Pro wspiera 18W ładowanie, multifunkcyjny moduł NFC, funkcję IR blaster i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Redmi Note 8 Pro dostępny będzie w trzech wariantach kolorystycznych: szarym (Mineral Gray), białym (Pearl White) oraz zielonym (Forest Green). Wariant 6GB+64GB będzie kosztował 1099 zł, natomiast model 6GB+128GB 1199 zł. Flash Sale rozpocznie się 30 września od godz. 10.00 na mi-home.pl oraz 3października na mi-store.pl, również od godz. 10.00. Przedsprzedaż będzie trwała od 4 do 10 października w autoryzowanych salonach Mi Store i na mi-home.pl oraz w sieci RTV EURO AGD, x-kom i Media Expert.

Redmi Note 8 Pro będzie dostępny w regularnej sprzedaży od 11 października w autoryzowanych salonach Mi Store w całym kraju i na mi-home.pl oraz w sieci RTV EURO AGD, x-kom, Media Expert, Media Markt, Neonet i Komputronik. Telefon będzie dostępny również w ofercie operatorów mobilnych Orange i Plus.

Mi LED Smart Bulb - zaprezentowane dziś urządzenie jest energooszczędne i emituje 800 lumenów przy poborze mocy 10 watów. Żarówka oferuje 16 milionów wariantów kolorystycznych, które z łatwością można zmienić przesuwając palec po ekranie telefonu. Mi LED Smart Bulb sterowana jest za pomocą aplikacji Mi Home, Asystenta Google oraz Amazon Apple HomeKit. Cykl życia żarówki wynosi około 11 lat. Dostępna będzie w zestawie od października w cenie 149 zł. Pakiet będzie zawierał białą i kolorową żarówkę.