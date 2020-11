Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro jednak otrzymają Androida 11 i MIUI 12

Xiaomi testuje Androida 11 na zeszłorocznych średniakach, które zadebiutowały z Androidem 9.0 Pie.

Xiaomi Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro to średniaki, które zostały zaprezentowane w drugiej połowie 2019 roku. Były to o jedne z ostatnich urządzeń, które na starcie otrzymywały Androida 9.0 Pie. Producent zaktualizował już te urządzenia do Androida 10 i MIUI 12.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Znając Xiaomi myśleliśmy, że jest to pierwsza i ostatnia aktualizacja systemu operacyjnego Android w historii tego modelu. W rzeczywistości okazuje się, że inżynierowie pracują nad Androidem 11 dla Xiaomi Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro.

O sprawie poinformował użytkownik Twittera o nicku @yabhishekhd. Według rozmowy pochodzącej z nieoficjalnej konwersacji Xiaomi & MIUI News na Telegramie, trwają obecnie wewnętrzne testy Androida 11 na Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 8 & Redmi Note 8 Pro Will Get Android 11. pic.twitter.com/EDONRJG6GC — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 23, 2020

Dotychczas smartfony z rodziny Redmi mogły liczyć na zaledwie jedną aktualizację do nowszej wersji Androida oraz co najmniej dwie aktualizacje nakładki graficznej MIUI. Ten schemat wskazuje, że Xiaomi Redmi Note i Redmi Note 8 Pro powinny otrzymać jeszcze MIUI 13, ale ich użytkownicy raczej nie powinni liczyć na Androida 11.

Sprawa jest rozwojowa. Będziemy dalej informować w przypadku pojawienia się kolejnych dowodów w sprawie.

Zobacz, czy Twój smartfon otrzyma Androida 11.

Źródło: Gizmochina.com