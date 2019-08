Redmi Note 8 - kamera 48Mpix i Snapdragon 665 potwierdzone

Oficjalne rendery Xiaomi nie pozostawiają wątpliwości - najnowszy Redmi Note będzie mieć bardzo mocny aparat.

O Redmi Note 8 krążyły jak dotąd w sieci różne pogłoski, mówiące m.in. o aparacie 48 MPix oraz zastosowaniu nowego procesora MediaTek Helio G90T. Opublikowane na oficjalny profilu Xiaomi w chińskim serwisie społecznościowym Weibo rendery potwierdzają to pierwsze i częściowo potwierdzają to drugie

. Zapowiedziane w Chinach na 29 sierpniabędą działać pod kontrolą procesora. Jest to ulepszony, który znajduje się w, a usprawnienia to m.in. niższe zapotrzebowanie na energię, co ma przełożyć na dłuższy czas pracy baterii, wsparcie dla Vulkan 1.1 API, a także silnik SI trzeciej generacji z. Wariantma używać procesora, a więc użytkownicy będą mieć wybór. Powyższy render pokazuje aparat 48 MPix, na który składają się cztery obiektywy - w tym szerokokątny i do zdjęć makro.

Smartfony to nie wszystko, co planuje pokazać Xiaomi 29 sierpnia. Oprócz nich zostanie zaprezentowany 70-calowy smart TV Redmi 4K, a także Redmibook 14 z procesorem Intel Core i7 dziesiątej generacji. Wracając do smartfonów - mają one być wyposażone w nakładkę MIUI 11. Trzeba przyznać Xiaomi, że proponuje coraz ciekawsze produkty i dzięki temu zdobywa sobie użytkowników na całym globie. Niestety, nie ma jeszcze żadnej informacji, kiedy Redmi Note 8 i Redmi Note 8 Pro będą miały oficjalną premierę na świecie.