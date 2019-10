Redmi Note 8T - pierwsze zdjęcia w sieci

Remdi Note 8 jest miłym średniakiem od Xiaomi, którego jednak nie wyposażono w NFC. Moduł ten ma mieć jego następca, którego pierwsze zdjęcia trafiły do sieci.

Za wyciek odpowiada użytkownik Twittera o nicku Sudhanshu Ambhore. Pokazuje on Redmi Note 8T, a jak widzimy na informacjach zamieszczonych na naklejce, wyświetlacz to 6,3", pokrywa go szkło Gorilla Glass 5, a pod obudową napędza urządzenie do działania procesor Snapdragon 665. Na plecach urządzenia znalazły się cztery obiektywy, w tym główny 48 Mpix, ma być także dedykowany do zdjęć makro oraz szerokokątny i sensor głębi. W opakowaniu telefonu znajduje się ładowarka 18W oraz kabel USB.

Here are some live images of #Xiaomi Redmi Note 8T. pic.twitter.com/VsSC5zXhg8 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) 26 października 2019

Inne rendery od Sudhanshu Ambhore pokazują trzy różne edycje urządzenia. Można będzie nabyć trzy wersje smartfona, każda ma mieć trzy warianty kolorystyczne. Te wersje to kombinacje: 3GB RAM + 32GB pamięci, 4GB RAM + 64GB pamięci oraz 4GB RAM + 128GB pamięci. To oczywiście pierwsze informacje na temat tego smartfona, dlatego nie wiemy jeszcze, kiedy Xiaomi planuje go wprowadzić do sprzedaży, ani też w jakich cenach. Jeśli jednak będą one przystępne, jest szansa, że model ten będzie cieszyć popularnością na całym świecie.