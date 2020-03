Redmi Note 9 Pro - wyciekła specyfikacja

Na dwa dni przed oficjalną premierą Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9, do sieci trafia pełna specyfikacja tego pierwszego modelu. Będzie hit?

Jak wiemy, Xiaomi zaprezentuje rodzinę Redmi Note 9 podczas wydarzenia transmitowanego online. Już pięć dni temu pojawiły się wyniki testów smartfona w serwisie Geekbench, gdzie w specyfikacji wymieniono 6GB RAM oraz system Android 10, ale nie podano procesora. Dzisiaj na Twitterze pełną specyfikację urządzenia podał Ishan Agarwal. Wynika z niej, że będziemy mieli do czynienia z mocnym średniakiem. Ma on mieć wyświetlacz LCD 6,67". pokazujący obraz w rozdzielczości FullHD+ oraz proporcjach 20:9. Pokrywa go szkło Gorilla Glass 5. Jednostka centralna smartfona to procesor Snapdragon 720. Mają być dostępne dwie edycje: jedna będzie dysponować 4GB RAM i 64GB pamięci, druga - 6GB RAM i 128GB pamięci.

Note 9 Pro wyposażone zostało w aparat przedni z obiektywem 16Mpix oraz trzy obiektywy z tyłu: główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 8Mpix oraz makro 5Mpix. Towarzyszy im sensor głębi. Urządzenie zasila bateria 5,020mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W. Szykowane są trzy wersje kolorystyczne: Aurora Blue, Glacier White oraz Interstellar Black. Niestety, w przeciekach zabrakło informacji o planowanych cenach oraz dostępności tego modelu. Jednak już za dwa dni przestanie być to tajemnicą.

