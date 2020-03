Redmi Note 9 - nowa seria zostanie zaprezentowana 12 marca

Następcy bestsellerowych modeli z linii Note 8 zostaną pokazani oficjalnie już za 10 dni. Co o nich wiemy?

O serii Redmi Note 9 jak dotąd praktycznie niczego nie było wiadomo. Dzisiaj okazało się, że model z tej rodziny otrzyma nakładkę MIUI 11. Parę godzin później na oficjalnym twitterowym koncie Redmi India pokazano oficjalny poster, na którym (patrz wyżej) widzimy informację, że seria ta będzie mieć najlepsze telefony na rynku. Ponieważ odpowiada za nią Xiaomi, którego Mi 10 Pro ma w chwili najlepszy smartfonowy aparat świata, może być to nie tylko zwykłe hasło reklamowe, ale prawdziwa informacja. Producent wypuścił zajawkę, dedykowaną rynkowi indyjskiemu, która przedstawia historię marki.

Z przecieków wiemy, że smartfony z serii Redmi Note 9 będą mieć cztery obiektywy aparatu tylnego, zaoferują design klasy premium oraz mają doskonale sprawdzić się nie tylko podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo, ale również w trakcie rozgrywek. W obudowie znajdzie się port USB typu C oraz wejście audio 3,5 mm. I to właściwie tyle, co wiemy na ten temat. Można jednak wyciągnąć wniosek, że na pokładzie zostanie umieszczony Snapdragon 865, a ilość RAM nie będzie mniejsza, niż 8 GB. Ponieważ do premiery pozostało niewiele czasu, możemy się spodziewać kolejnych przecieków oraz oficjalnych informacji w ciągu najbliższych dni.

Źródło: GSM Arena