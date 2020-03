Redmi Note 9 pojawia się w wynikach Geekbench

Chociaż Redmi zaplanowało premierę nowego Note 9 na 12 marca, wiemy już, jak wypada w wynikach testów. Warto czekać?

Z tego, co zapowiada Redmi, 12 marca zostaną zaprezentowane dwa modele - Note 9 oraz Note 9 Pro. To właśnie ten drugi model pojawił się w wynikach testów Geekbench. Jak zwykle w takich przypadkach, od razu ujawniono jego specyfikację - 6GB RAM oraz ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, taktowany na 1,80 GHz. Działa pod kontrolą systemu Android 10. W testach jednego rdzenia uzyskał 569 punktów, a przy wielu - 1755 punktów. Biorąc pod uwagę, że nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzony model, nie są to wyniki dokładnie odzwierciedlające jego możliwości. Na takie zaczekamy do premiery.

Redmi Note 9 jest reklamowany jako "bestia do gier". Jak wypada w porównaniu z Black Shark 3? Trzeba przyznać, że kiepsko - konkurent uzyskał 4320 punkty w teście jednego rdzenia oraz 12448 punktów w teście wielu rdzeni. Xiaomi Mi 10 Pro uzyskało z kolei rezultaty 904/3290 punktów, a więc także lepsze. Jednak Xiaomi zapowiada doskonałe wrażenia z gier, więc być może siła tego modelu będzie tkwiła w odpowiednim oprogramowaniu? Czekamy zatem na oficjalną specyfikację i prezentację możliwości smartfonów przez producenta.

Źródło: GSM Arena