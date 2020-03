Redmi Note 9S - poznamy go już 23 marca

Wszystko wskazuje na to, że zapowiedziane Redmi Note 9S będzie odświeżonym Redmi Note 9 Pro.

Rodzina Redmi Note 9 została zaprezentowana w tym tygodniu, a wczoraj producent zapowiedział, że pokaże Redmi Note 9S już 23 marca. Odbędzie się to w Malezji, a wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rebrandingiem Redmi Note 9 Pro - zaprezentowany na zajawce model ma kwadratowe pole z czterema obiektywami aparatu tylnego. Jeśli to się potwierdzi, będziemy mieć taką samą specyfikację, a więc będzie to model nieco słabszy od Note 9 Pro Max. Jego kluczowe elementy to wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,67" i z rozdzielczością 1080x2400 pikseli, ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 720G z maksymalnie 6GB RAM i pamięcią 128GB.

Cztery obiektywy to główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 5 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Z przodu umieszczony został obiektyw aparatu selfie - 16 Mpix. Telefon powinna zasilać bateria 5020 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 18W. Oczywiście na pokładzie znajdzie się system operacyjny Android 10 z nakładką producenta MIUI 11. Podczas oficjalnej prezentacji poznamy oficjalne ceny, które jak na razie pozostają zagadką.

Źródło: PlayfulDroid