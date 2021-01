Redmi Note 9T już dziś - zapowiada się najlepszy telefon do 1000 zł z 5G

Redmi Note 9T to murowany hit. Ostatnie przecieki przed dzisiejszą premierą potwierdzają, że będzie to smartfon, który pokochają Polacy. Za około 1000 zł dostaniemy przyzwoite podzespoły, dobry aparat i co najważniejsze modem sieci 5G.

Jeden z blogerów - Jermaine Smit pomylił datę zejścia embargo na najnowszego smartfona Redmi Note 9T i opublikował już jego unboxing na platformie YouTube. Dzięki temu materiałowi potwierdziły się wcześniejsze plotki - Redmi Note 9T będzie niezwykle ciekawym smartfonem. Za około 1000 zł otrzymamy dopracowane urządzenie, które na dodatek posiada modem sieci 5G. Redmi Note 9T Źródło: gizchina.com Po premierze drogich modeli z rodziny Mi 10T i Mi 11, Xiaomi wraca do korzeni i pokazuje konkurencji, jak produkować tanie smartfony bez zbędnych kompromisów, które odstraszają kupujących. Redmi Note 9T zaoferuje procesor MediaTek Dimensity 800U z modemem sieci 5G, ekran Full HD+ IPS LCD z 90 Hz częstotliwością odświeżania oraz baterię o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 22,5 W. Redmi Note 9T Źródło: gizchina.com Nie zabraknie również czytnika linii papilarnych umieszczonego w przycisku zasilania. Redmi Note 9T podobnie, jak poprzednik (Redmi Note 8T) zaoferuje 48 MP aparat główny. Oficjalna premiera Redmi Note 9T już dziś o godzinę 11:00. Aktualne ceny w sklepach Produkt z outletu: Smartfon XIAOMI Redmi Note 8T 4/128GB Biały 764 zł Smartfon XIAOMI Redmi Note 8T 4/128GB Niebieski + Zabezpieczenie ekranu 999 zł Źródło: gizchina.com